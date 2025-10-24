Bez obzira na to koliko zdravo živimo, koliko kilometara pretrčimo ili koliko vodimo računa o ishrani, kraj je za sve isti. Ipak, postoji detalj koji mnogi ne znaju — jedan deo tela se uvek uklanja tokom obdukcije, i to iz vrlo konkretnih razloga.

Šta se dešava sa telom nakon smrti?

Poznati tehničar obdukcije DŽerald Ledford, koji na TikToku ima više od 1,4 miliona pratilaca, svakodnevno razbija mitove i odgovara na pitanja o tome šta se dešava sa telom posle smrti.

NJegovi snimci, iako često šokantni, privlače veliku pažnju jer ljudi, koliko god se plašili smrti, toliko su i fascinirani onim što sledi posle nje.

U jednom od videa, Ledford je odgovorio na pitanje korisnice koja ga je pitala šta se događa sa pirsinzima nakon smrti, jer je želela da bude sahranjena sa njima.

NJegov odgovor iznenadio je mnoge:

– Jedino što vadim je pirsing na jeziku.

Zašto se uvek uklanja jezik tokom obdukcije

Ledford je objasnio da jezik mora da se ukloni jer predstavlja važan deo forenzičke analize.

– Uvek vadimo jezik tokom obdukcije. Moramo da proverimo da li je osoba zagrizla jezik, kao i da li u grlu ima tragova droge ili drugih supstanci, objasnio je stručnjak.

Zbog toga se pirsing sa jezika uklanja, dok svi ostali ostaju netaknuti. Ovaj korak je ključan za tačnost rezultata obdukcije i sprečavanje mogućih grešaka u analizi. Foto: Profimedia

Reakcije korisnika: „Čekaj, svima vade jezik?“

Mnogi TikTok korisnici ostali su zaprepašćeni ovim otkrićem. Komentari ispod videa bili su puni neverice i humora.

– Upravo sam odlučila da neću umreti, napisala je jedna žena, dok je druga dodala: „Čekaj, svima se vadi jezik?“

Bilo je i onih koji su želeli da saznaju kako tačno izgleda taj postupak — što je Ledford, iz profesionalnih razloga, odlučio da ne prikazuje javno.

(Kuirir)

