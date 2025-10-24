U videu, koji je objavljen na TikToku i postao viralan, matičar kaže: „Da li dobrovoljno stupate u brak sa ovde prisutnim...“, mladoženja je prišao mikrofonu, a zatim se okrenuo majci i pitao: „Mogu li, mama?“

Gosti su prasnuli u smeh. Majka mu je „dozvolila“, pa je mladoženja izgovorio sudbonosno „da“ .

Ali na mrežama je bilo različitih reakcija. I dok se nekima to sviđalo, drugima je to negodovalo.

„I to je kao šala, ponizno je prema budućoj ženi“, „Pa, čovek zna kakvi su. Bolje je pitati na vreme nego im kasnije uništiti brak“, „Jao, kakva šteta, neka bude šala“, „Nepoštovanje i nepoštovanje zemlje u čijem se predstavniku venčavaju“, „Nema više mame, sada se žena pita“...

„Hajde ljudi. Čovek se šali. Opušteno“, „Šta vas toliko uzbuđuje... ovo je pitao namerno, znajući kakvi su danas neki „muškarci“, mamini sinovi... Sigurna sam da ovaj tip nije takav“, „LJudi, čitam komentare i definitivno niste normalni! Čovek se šali!“, „To sam pitao tatu na svom venčanju“, pisali su drugi.

Pogledajte kako je to izgledalo: