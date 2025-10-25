Marina i Firči su godinama bili u lošim odnosima, ali su se onda spojili, a razlog je bio udaja naslednice Lune.

Inače, iako nikada nisu zvanično bili u braku, bivše zvezde Jugoslavije Marina Perezić i bili su predmet interesovanja javnosti naročito nakon rastanka kada su izneli sav prljav veš iz zajedničkog života. Foto: B.P./ATA images

Iako su im roditelji poznate ličnosti, Mija i Luna se nikada nisu javno eksponirale. Hrvatska pevačica uvek isticala je kako je ponosna na svoje dve mezimice, koje je samo jednom prilikom pokazala javno.

Prvu devojčicu, Miju, pevačica je rodila 1993. godine, a dve godine kasnije na svet je došla i mlađa Luna.

Marina i Firči su od 1988. godine živeli u NJujorku, po želji bivšeg bubnjara, a kada su se rastali 1997. godine, Marina se sa decom vratila u rodnu Hrvatsku.

Mija se kasnije vratila u NJujork gde je izgradila karijeru i postala preduzetnica, što se može zaključiti po njenim objavama na društvenoj mreži Instagram.

Luna je imala želju da pođe maminim stopama, pa se prijavila za svojevremeno najpopularnije muzičko takmičenje na našim prostorima „Prvi glas Srbije“. Međutim, odustala je od takmičenja, a onda se posvetila manekenskoj karijeri, pisali su mediji.

Za Lunu svi kažu da je slika i prilika slavne majke, te da izgleda isto kao pevačica u tim godinama, a njena sestra Mija ne zaostaje po lepoti.

(Blic)

