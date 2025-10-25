Marina i Firči su godinama bili u lošim odnosima, ali su se onda spojili, a razlog je bio udaja naslednice Lune.

Inače, iako nikada nisu zvanično bili u braku, bivše zvezde Jugoslavije Marina Perezić i bili su predmet interesovanja javnosti naročito nakon rastanka kada su izneli sav prljav veš iz zajedničkog života.

Foto: B.P./ATA images

 

 

Iako su im roditelji poznate ličnosti, Mija i Luna se nikada nisu javno eksponirale. Hrvatska pevačica uvek isticala je kako je ponosna na svoje dve mezimice, koje je samo jednom prilikom pokazala javno.

Pročitajte još

JOVANA JEREMIĆ SLAVI ROĐUS! Na proslavi i Dragan i bivši muž

JOVANA JEREMIĆ SLAVI ROĐUS! Na proslavi i Dragan i bivši muž

22:07

Teška borba Breninog sina: Plakala sam, mnogo sam patila...

Teška borba Breninog sina: Plakala sam, mnogo sam patila...

20:36

HVALA TI, MARINA: Kraj jednog poglavlja!

HVALA TI, MARINA: Kraj jednog poglavlja!

19:13

DRAMA PRED "GRANDOVO" SNIMNJE: "Nikada mi se ovo nije desilo"

DRAMA PRED "GRANDOVO" SNIMNJE: "Nikada mi se ovo nije desilo"

18:46

Prvu devojčicu, Miju, pevačica je rodila 1993. godine, a dve godine kasnije na svet je došla i mlađa Luna.

Marina i Firči su od 1988. godine živeli u NJujorku, po želji bivšeg bubnjara, a kada su se rastali 1997. godine, Marina se sa decom vratila u rodnu Hrvatsku.

Mija se kasnije vratila u NJujork gde je izgradila karijeru i postala preduzetnica, što se može zaključiti po njenim objavama na društvenoj mreži Instagram.

Luna je imala želju da pođe maminim stopama, pa se prijavila za svojevremeno najpopularnije muzičko takmičenje na našim prostorima „Prvi glas Srbije“. Međutim, odustala je od takmičenja, a onda se posvetila manekenskoj karijeri, pisali su mediji.

Za Lunu svi kažu da je slika i prilika slavne majke, te da izgleda isto kao pevačica u tim godinama, a njena sestra Mija ne zaostaje po lepoti.

(Blic)

ZVEZDA SE OGLASILA! Poznato u kakvom stanju je Marko Arnautović
Sport

ZVEZDA SE OGLASILA! Poznato u kakvom stanju je Marko Arnautović

UŽASNE VESTI IZ AMERIKE: Zašto Bogdanović ne igra? Trener Klipersa najavio još goru situaciju
Sport

UŽASNE VESTI IZ AMERIKE: Zašto Bogdanović ne igra? Trener Klipersa najavio još goru situaciju

BONUS VIDEO:

#Marina Perazić #pevačica Marina Perazić #Ivan Firči #muzičar Ivan Fica Firči #Marina Perazić i Ivan Firči ćerke #VIP
Komentari 3
ХРВАТСКИ МЕДИЈИ ЉУБОМОРНО ПРИЗНАЈУ: Вучић набавио 24 пута више злата него што има Хрватска (ВИДЕО)

HRVATSKI MEDIJI LJUBOMORNO PRIZNAJU: Vučić nabavio 24 puta više zlata nego što ima Hrvatska (VIDEO)