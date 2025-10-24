Voditeljka Jovana Jeremić, proslavila je svoj 35. rođendan raskošnom žurkom u jednom beogradskom lokalu.

Kao i svake godine, Jovana je okupila brojne prijatelje, saradnike i poznate ličnosti, a dekoracija lokala bila je prava zlatna bajka.

Centralno mesto zauzimao je pano sa zlatnim krilima i natpisom "Zlatna devojka".

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

A post shared by Nportal.rs (@nportal.rs)

 

Na proslavu je stigao i Jovanin bivši dečko Dragan Stanković koji je odmah privukao pažnju prisutnih. 

Dragan je na veselje došao sa sinovima, a Jovana je bila presrećna što ih vidi.

NJih dvoje su se snažno zagrlili, a onda i fotografisali u gotovo usklađenim odevnim kombinacijama.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nportal.rs (@nportal.rs)

 

Na proslavi rođendana pojavio se i Jovanin bivši muž Vojislav Milošević.

Voja je stigao u elegantnom odelu, a njihov susret privukao je veliku pažnju. Kada ga je ugledala, Jovana mu je prišla, snažno ga zagrlila i srdačno pozdravila

 

BONUS VIDEO:

