Baš kad pomislite da ste čuli za sve glumce u porodici Skarsgord, pojavi se još jedan, a ovih dana u žiži svetske javnosti još jedan sin žive legende Stelana Skarsgorda, 13-godišnji Kolbjern.

On je kolega svom ocu i slavnog braći već tri godine, a do sad ima u karijeri serije "Klark", "Keni Starfajter", "Krvavo krstarenje"... Foto: Profimedia

I s obzirom na to koliko su Skarsgordovi talentovani, oni spadaju u retke kojima niko ne može da prigovori da uspevaju zahvaljujući slavnom ocu, ali mali Kolbjern nije te sreće, makar u svom najbližem okruženju.

Kako je Stelan ispričao za Vulture, njegovom 13-godišnjem sinu se u školi rugaju "surova deca" koja ga nazivaju "bebom nepotizma".

– Moj 13-godišnjak Kolbjern, najmlađi, pati zbog toga – kaže slavni glumac, najpoznatiji po filmovima "Mamma mia!", "Duboko plavo more", "Pirati sa Kariba: Tajna škrinje", "Tor", "Muškarci koji mrze žene", "Nesanica", "Nimfomanka", "Melanholija"... Foto: Profimedia

– Kad ga drugari u školi zovu bebom nepotizma, on se tako rastuži... U školi nema prijatelje. Izolovan je. Surova su to deca, tako surova i neznalice. Ali to je takva glupost! Jer vas niko neće zaposliti, makar u nečemu kvalitetnom, ako niste dovoljno dobri.

Jesu li "nepo bebe" stvarno nezasluženo uspešne?

Kad su društvene mreže preplavile rasprave o "bebama nepotizma", mnoge istaknute ličnosti iz filmske industrije su odbacile mogućnost da su uspele zahvaljujući slavnim roditeljima.

DŽenifer Aniston je nedavno u podkastu "Stručnjak iz fotelje" objasnila da smatra da je prirodno da dete glumca poželi da bude glumac i nasledi njegov talenat. NJen otac je pokojni DŽon Aniston, koji je skoro četiri decenije igrao u sapunici "Dani naših života". Kako je istakla, treba samo pogledati imena advokatskih kancelarija, koje se uglavnom zovu po porodicama koje ih vode zajedno. Foto: Profimedia

– Zar to nije verzija "sve ostaje u porodici"? Sve ostaje u porodici. Dobro, možda ste došli do vrata jer ste klinac tog i tog, ali ako niste talentovani – pogodite šta! – nećete nastaviti time da se bavite – smatra DŽenifer Aniston.

Deca Stelana Skarsgorda

Švedski glumac koji je izgradio neverovatnu karijeru i u Evropi i u Holivudu i ima u svojoj kolekciji mnogo filmskih nagrada ponosni je otac osmoro dece.

Sa suprugom Maj, švedskom lekarkom, bio je u braku od 1975. do 2007. godine i dobio šestoro dece: Aleksandera, Gustava, Sema, Bila, Eiju i Voltera.

Glumci su, i to vrlo uspešni, svi osim Sema, koji je doktor medicine, i Eije, koja je nekoliko godina bila model, dok je u filmskoj industriji angažovana kao kasting direktorka.

Stelan Skarsgord se potom 2009. oženio irskom producentkinjom i scenaristkinjom Megan Everet, a s njom je dobio dvojicu sinova, uključujući pomenutog Kolbjerna 2012.

Glumac je, inače, 2016. izjavio da se podvrgao vazektomiji jer "ima osećaj da je osmoro dece dovoljno".

