Baš kad pomislite da ste čuli za sve glumce u porodici Skarsgord, pojavi se još jedan, a ovih dana u žiži svetske javnosti još jedan sin žive legende Stelana Skarsgorda, 13-godišnji Kolbjern.

On je kolega svom ocu i slavnog braći već tri godine, a do sad ima u karijeri serije "Klark", "Keni Starfajter", "Krvavo krstarenje"...

Foto: Profimedia

 

 

I s obzirom na to koliko su Skarsgordovi talentovani, oni spadaju u retke kojima niko ne može da prigovori da uspevaju zahvaljujući slavnom ocu, ali mali Kolbjern nije te sreće, makar u svom najbližem okruženju.

Kako je Stelan ispričao za Vulture, njegovom 13-godišnjem sinu se u školi rugaju "surova deca" koja ga nazivaju "bebom nepotizma".

Pročitajte još

NAPADNUT PI DIDI: Zatvorenik mu umalo prerezao vrat

NAPADNUT PI DIDI: Zatvorenik mu umalo prerezao vrat

13:50

"BOŽANSKA SUPRUGA" Žena napala Rivsa, reagovalo obezbeđenje

"BOŽANSKA SUPRUGA" Žena napala Rivsa, reagovalo obezbeđenje

11:41

PRAVI DŽEJMS BOND: Nikolas Kejdž u novom filmu glumi Srbina

PRAVI DŽEJMS BOND: Nikolas Kejdž u novom filmu glumi Srbina

16:39

Brižit Bardo demantovala da je UMRLA - "Idioti, živa sam!"

Brižit Bardo demantovala da je UMRLA - "Idioti, živa sam!"

14:49

– Moj 13-godišnjak Kolbjern, najmlađi, pati zbog toga – kaže slavni glumac, najpoznatiji po filmovima "Mamma mia!", "Duboko plavo more", "Pirati sa Kariba: Tajna škrinje", "Tor", "Muškarci koji mrze žene", "Nesanica", "Nimfomanka", "Melanholija"...

Foto: Profimedia

 

 

– Kad ga drugari u školi zovu bebom nepotizma, on se tako rastuži... U školi nema prijatelje. Izolovan je. Surova su to deca, tako surova i neznalice. Ali to je takva glupost! Jer vas niko neće zaposliti, makar u nečemu kvalitetnom, ako niste dovoljno dobri.

Jesu li "nepo bebe" stvarno nezasluženo uspešne?

Kad su društvene mreže preplavile rasprave o "bebama nepotizma", mnoge istaknute ličnosti iz filmske industrije su odbacile mogućnost da su uspele zahvaljujući slavnim roditeljima.

DŽenifer Aniston je nedavno u podkastu "Stručnjak iz fotelje" objasnila da smatra da je prirodno da dete glumca poželi da bude glumac i nasledi njegov talenat. NJen otac je pokojni DŽon Aniston, koji je skoro četiri decenije igrao u sapunici "Dani naših života". Kako je istakla, treba samo pogledati imena advokatskih kancelarija, koje se uglavnom zovu po porodicama koje ih vode zajedno.

Foto: Profimedia

 

 

– Zar to nije verzija "sve ostaje u porodici"? Sve ostaje u porodici. Dobro, možda ste došli do vrata jer ste klinac tog i tog, ali ako niste talentovani – pogodite šta! – nećete nastaviti time da se bavite – smatra DŽenifer Aniston.

Deca Stelana Skarsgorda

Švedski glumac koji je izgradio neverovatnu karijeru i u Evropi i u Holivudu i ima u svojoj kolekciji mnogo filmskih nagrada ponosni je otac osmoro dece.
Sa suprugom Maj, švedskom lekarkom, bio je u braku od 1975. do 2007. godine i dobio šestoro dece: Aleksandera, Gustava, Sema, Bila, Eiju i Voltera.

 

 

Glumci su, i to vrlo uspešni, svi osim Sema, koji je doktor medicine, i Eije, koja je nekoliko godina bila model, dok je u filmskoj industriji angažovana kao kasting direktorka.

Stelan Skarsgord se potom 2009. oženio irskom producentkinjom i scenaristkinjom Megan Everet, a s njom je dobio dvojicu sinova, uključujući pomenutog Kolbjerna 2012.

Glumac je, inače, 2016. izjavio da se podvrgao vazektomiji jer "ima osećaj da je osmoro dece dovoljno".

(Glossy)

ZVEZDA SE OGLASILA! Poznato u kakvom stanju je Marko Arnautović
Sport

ZVEZDA SE OGLASILA! Poznato u kakvom stanju je Marko Arnautović

UŽASNE VESTI IZ AMERIKE: Zašto Bogdanović ne igra? Trener Klipersa najavio još goru situaciju
Sport

UŽASNE VESTI IZ AMERIKE: Zašto Bogdanović ne igra? Trener Klipersa najavio još goru situaciju

BONUS VIDEO:

#Holivud #VIP #prozivke #Stelan Skarsgord #glumac Stelan Skarsgord #Stelan Skarsgord sin #Stelan Skarsgord deca #holivudkse zvezde
Komentari 0
ОН ЈЕ УХАПШЕН У КУЋИ НА ЗВЕЗДАРИ: Нови детаљи велике заплене оружја - Пронађен читав арсенал (ФОТО)

ON JE UHAPŠEN U KUĆI NA ZVEZDARI: Novi detalji velike zaplene oružja - Pronađen čitav arsenal (FOTO)