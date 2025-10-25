"Ako na koncertu 27. decembra bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Tompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća i gradske ustanove u Zagrebu", poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na društvenim mrežama nakon održane konferencije za medije na kojoj je takođe komentarisao pevačeve predstojeće koncerte i ustaški pozdrav.

Iz pevačevog tima su naknadno tražili termin i za dan posle, 28. decembra. Međutim, ugovor je potpisan za samo jedan datum te će se koncert u sklopu Tompsonove turneje na taj dan održati u Zagrebu. Tako će Marko Perković Tompson imati samo jedan koncert u Areni Zagreb, suprotno nekim drugim najavama o više koncerata.

Gradonačelnik Tomašević je bio veoma direktan u objavi na društvenim mrežama i poručio je kako je Perković faktički na "uslovnoj" i da ako ponovi "ustaški prestup" sa pokličom "Za dom spremni" ili uradi "bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam", dalje neće moći da nastupa u hrvatskoj prestonici, u prostorima kojima rukovodi grad Zagreb.

- Tompsonov menadžment je nedavno objavio kako će se jedan od koncerata u sklopu njihove turneje održati u Areni Zagreb. Radi se o koncertu 27. decembra. Ugovor za zakup Arene je Tompsonov menadžment potpisao s podružnicom Arene još u martu ove godine, nekoliko meseci pre koncerta na Hipodromu. Podsećam da smo nakon Tompsonovog koncerta na Trgu, na dočeku rukometaša, na kojem nije bilo spornog ustaškog pozdrava, u dobroj veri dozvolili koncert na Hipodromu na kojem su nažalost hiljade ljudi s izvođačem uzvikivali taj protivustavni pozdrav - poručuje gradonačelnik Tomašević i objašnjava:

- Da je to protivustavni pozdrav, nekoliko je puta ponovio i najviši sud u zemlji, Ustavni sud, i proglasio taj pozdrav nedvosmisleno ustaškim pozdravom i nedvosmisleno protivustavnim, a presudu Ustavnog suda vezano uz taj pozdrav koji je koristio DŽo Šimunić je potvrđena i na Evropskom sudu za ljudska prava.Podsećam da je uoči koncerta na Hipodromu bilo pevanja ustaških pesama poput Jure i Bobana u centru grada koje policija nije pokušala da sprečiti, a po gradu i na koncertu je bilo pojedinaca koji su nosili ustaška obeležja, a na kritike oko nepostupanja policije su nadležne institucije okrivile gradsku vlast jer smo dozvolili koncert. Podsećam isto tako da su taj ustaški pozdrav neki pojedinci uoči koncerta na Hipodromu uzvikivali i u kameru nacionalne televizije pa ih je nekoliko meseci posle niži sud oslobodio odgovornosti i opravdao to "velikom uzbuđenosti uoči koncerta" - ističe prvi čovek Zagreba i nastavlja:

- Tompsonov menadžment je osim termina za 27. decembar u Areni, naknadno tražio i termin za koncert 28. decembra. Koncert 27. decembra će se dogoditi jer je ugovor potpisan još u martu, ali koncert 28. decembra se neće dogoditi, za taj termin nije potpisan ugovor. Ako na koncertu 27. decembra bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Tompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća i gradske ustanove u Zagrebu - nedvosmislen je Tomašević i zaključuje:

- Konsultovali smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu, odnosno SDP-om, i oni se slažu sa ovim stavom. U sledećih nekoliko nedelja ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će važiti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korišćenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primera radi propisano u pravilima UEFA za sportske događaje - jasan je gradonačelnik Zagreba, koji je i ranije na ovu temu govorio kako je "hrvatska prestonica oslobođena od ustaša 1945. godine".

Dok ga širom Evrope zabranjuju, u Hrvatskoj ga - odlikuju

Tompson je poznat po svom "koketiranju" sa ustaštvom, te ne čudi informacija da Evropa "nije tako blagonaklona" prema Tompsonovom liku i delu u odnosu kako se dotični većinom tretira u Hrvatskoj, u kojoj žele da ga promovišu u dežurnog izvođača za sve važne nacionalne događaje.

Tompsonovi koncerti dosad su bili zabranjeni ili otkazani zbog javnog pritiska, između ostalih, u Holandiji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Sloveniji. Državama u kojima se ovaj izvođač opisuje kao promoter neonacizma i ustaštva, a pamti se njegovo pevanje koljačke pesme "Jasenovac i Gradiška Stara", te činjenica da mu najveći hit započinje sa ustaškim pozdravom.

Međutim, to ne sprečava Hrvate da ga u isto vreme - nagrađuju. Na manifestaciji "Didakovi dani" u LJubuškom dobio priznanje "Didak" za svoj "doprinos domoljublju i svehrvatskom zajedništvu" (više o tome pročitajte na OVOM linku).

