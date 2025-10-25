Nebojša Čolić se proslavio u "Kursadžijama" gde je glumio sa Brankom Babovićem koji se sada za "Blic" oglasio i otkrio detalje Nebojšine bolesti.

Foto: Zorana Mandic/ATAImages

- Jutros sam saznao da je umro, znam da je bio u bolnici zadnjih desetak dana, ali nije ličilo da će se desiti ovo. Kontaktirali smo se mi iz "Kursadžija" između sebe, pogodila nas je sve veoma ova vest. Nije mu bilo vreme. Znam da je imao problema sa šećerom, Branko Babovića koliko sam upoznat nešto mu je se iskomplikovalo i sa plućima - rekao je Branko.

Biografija Nebojše Čolića

Nebojša Čolić je rođen 1957. godine u Sarajevu, gde je završio dramski studio u klasi profesora Rejhana Demirdžića. Prvi profesionalni angažman zasnovao je u Narodnom pozorištu u Užicu 1980. godine. U sezoni 1984/1985. igrao je u Narodnom pozorištu u Subotici. Foto: N. Fifić

Od 1993. godine bio je član pozorišta KPGT u Beogradu, a od 1997. godine prelazi u samostalne umetnike, dok je u penziju otišao iz subotičkog pozorišta. U ansamblu Drame na srpskom jeziku odigrao je brojne uloge po kojima će biti upamćen. U seriji "Kursadžije" tumačio je Fika Bosanca.