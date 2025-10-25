Centralija, nekada živi grad u Pensilvaniji, danas je napuštena, opustela zona prepunjena dimom i vatrom koja nikada ne prestaje da gori. Grad je postao simbol katastrofe koja je potekla iz jednog lošeg izbora, a danas se još uvek suočava sa užasnim posledicama. Centralija je i dalje u plamenu i nastaviće da gori još najmanje 100 godina.

Pre više od jednog veka, Centralija je bila prosperitetan grad u Pensilvaniji, zavisan od rudarenja uglja koje je hranilo lokalnu ekonomiju. Grad je brojao oko 1.200 stanovnika, a rudarenje uglja bilo je osnovna ekonomska aktivnost. Međutim, 1962. godine, jedna naizgled beznačajna odluka lokalnih vlasti pretvorila je Centraliju u misteriozni grad duhova. Foto: Jutjub printskrin/Science Channel

Tog proleća, vlasti su odlučile da očiste deponiju smeštenu u bivšoj rudarskoj jami i koristile su metodu spaljivanja otpada. Ono što nisu znali jeste da će vatra prodrti kroz podzemne pukotine i zapaliti slojeve uglja u starim rudarskim tunelima.

Vatra koja nikada ne prestaje

Brzo je izbio požar koji se širio ispod grada, emitirajući toksične gasove i podižući temperaturu zemljišta do ekstremnih visina. Pokušaji da se vatra ugasi bili su uzaludni. Rudarenje, aktivnost koja je oblikovala Centraliju više od jednog veka, postalo je razlog zbog kojeg požar nije mogao biti zaustavljen.

Foto: Shutterstock/AI

Kako je požar uticao na Centraliju?

Podzemne vatre su nastavile da napreduju, a posledice su postajale sve očiglednije. Velike pukotine su se otvarale na putevima, izbacujući dim i opasne gasove. Foto: Jutjub printskrin/Science Channel

Kuće su se srušile, a tlo je postalo nestabilno. 1981. godine, dečak od 12 godina je skoro poginuo kada je duboka rupa otvorena ispod njega zbog požara. Stanovnici su počeli da obolevaju, a savezna vlada je intervenisala.

Eksproprijacija i iseljavanje stanovništva

Godine 1984. vlasti su ponudile odštetu i preseljenje onima koje je požar zahvatio. Tokom 1990-ih, država Pensilvanija je eksproprirala većinu imovine. Grad je zvanično izgubio svoj poštanski broj, a preostale zgrade su srušene. Danas, samo nekoliko stanovnika odbija da napusti grad koji nema ime, infrastrukturu, niti budućnost. Foto: Jutjub printskrin/Science Channel

Grad duhova sa plamenom podzemlja

Iako su većina tragova civilizacije nestali, požar u Centraliji i dalje gori pod zemljom. Stručnjaci predviđaju da će požar trajati još najmanje 100 godina, polako konzumirajući preostale rezerve uglja. Ironično, grad je postao turistička atrakcija.

NJegovo dimno tlo i grafitima prekrivene ulice privlače radoznale posetioce, a njegova legenda inspirisala je film i video igru „Silent Hill“. Ipak, stvarnost je strašnija od fikcije, a Centralija je tragičan primer katastrofe izazvane lošim odlukama i nekontrolisanom snagom prirode.

(Blic)