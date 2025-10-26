Prekomerna konzumacija alkohola povećava rizik od nekoliko problema povezanih sa mozgom kao što su demencija, moždani udar i depresija, pokazuju studije.

Naučnici sa Univerziteta Stanford otkrili su da je mozgu potrebno 7,3 meseca da se oporavi. Tokom tog perioda, alkoholičari koji su prestali da piju povratili su ukupnu debljinu mozga, otkrili su istraživači.

- Ovi rezultati podržavaju adaptivne i korisne efekte trajne trezvenosti na strukturalni oporavak mozga - rečeno je u studiji.

Foto: Profimedia

 

 

Studija, objavljena u časopisu Science Direct, bavila se uticajem trezvenosti na mozak alkoholičara. Zatražili su 133 osobe - od kojih je 88 alkoholičara - da prestanu da piju i analizirali su im mozak kako bi videli na koji način to utiče na njih.

Posle sedam meseci, debljina moždane kore značajno se poboljšala kod većine ljudi sa zavisnošću od alkohola. Naučnici su istali da ovo sugeriše da mozak može da popravi i regeneriše svoju strukturu kada alkohol više nije faktor.

Međutim, oni su upozorili da je studija sprovedena na malom broju ljudi i da se moraju obaviti dodatna istraživanja kako bi se potvrdili pozitivni nalazi.

(Kurir)

