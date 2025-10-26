Nekada moraju da se u paketu menjaju i pločice i kočnice. Dešava se i da zvuk škripanja prođe sam od sebe vremenom. Kao što vidite, postoji više scenarija koji se dešavaju svakodnevno mnogim vozačima.

Zašto škripe kočnice?

Kočnice će ponekad da škripe čak iako su nove i tek postavljene. Dešava se to često, i na starijim automobilima i na najnovijim, modernim vozilima.

Uglavnom se taj zvuk manifestuje u vidu "cviljenja", kao da čujete psa kako cvili jer mu je potrebna pomoć. Da biste testirali vaše kočnice, kada čujete ovaj zvuk, važno je da za početak ostanete smireni i da ne paničite. Foto: Profimedia

Prva i ključna stvar jeste da li kočnice i dalje koče "kvalitetno" uprkos zvuku cviljenja. Konkretno, "kvalitetno" kočenje se odnosi na sam čin kočenja, da li se vaš automobil trenutno zaustavlja ili primećujete probleme u usporavanju i zaustavljanju vozila.

Ako one rade normalno, možete da odahnete. Nastavite da vozite, pratite rad kočnice i izbegavajte nagla ubrzanja da ne bi posle morali naglo da kočite.

Da li otići kod auto-mehaničara?

Svakako! Bez obzira da li kočnice dobro rade uz "cviljenje", preventivno je dobro otići kod vašeg auto-mehaničara ili u ovlašćeni servis.

Često se dešava, kod svih vozila, i starijih i novijih, da kočnice "cvile" iako su nove i tek postavljene. Dešava se da zvuk škripanja nastaje zbog nepoklapanja materijala od kojeg je napravljena kočiona pločica sa materijalom od kog je napravljen kočioni disk. Foto: Profimedia

Takođe, majstori stavljaju specijalnu visokotemperaturnu pastu (mast) na zadnju stranu kočionih pločica prilikom njihovog montiranja. Ona sprečava "cviljenje", štiti sve delove od korozije, olakšava samu ugradnju i kasnije pomaže pri skidanju kada se menjaju pločice ili disk.

Šta izaziva škripanje kočnica?

Ima više faktora, a odgovor nije definitivan i teško ga je precizirati. Škripanje može da izazove prašina koja upadne između diska i pločice, isto važi i za pesak koji se javlja uglavnom u letnjem periodu.

Škripanje zbog istrošenih kočionih pločica

Većina kočionih pločica imaju u sebi metalni deo koji je namenjen namerno da "škripi" kada se pločice istroše od svog rada. To je znak da je vreme za zamenu.

Ako pločice škripe, a tek su postavljene nove, to je u 99 odsto slučajeva znak da još nisu lepo "nalegle" u ležište kod diska. Potrebno je vreme i kočenje da bi se sve to namestilo kako treba.

Preporuka je da u početku ne kočite naglo i agresivno. Ako se problem nastavi nakon dužeg vremenskog perioda, vratite se u servis ili kod majstora koji ih je montirao da proveri o čemu se radi, ume da bude problem i u kočionoj čeljusti ako neki deo ili šraf nisu dobro namešteni, ili čeljust nije ošišćena adekvatno.

(Mondo)

