Dr Levin i dr Lu upoznali su se nakon što je njegova supruga, s kojom je bio u braku 57 godina, preminula. Osećajući se usamljeno, odlučio je da nauči novi jezik i odabrao mandarinski, a njegova učiteljica bila je upravo dr Lu.

- Bio je užasan učenik - rekla je dr Lu za Herald San. - Posle treće lekcije rekla sam mu da prestane. Nisam htela da ga zavaravam!

Uprkos tome, Levin je stalno nalazio razloge da je ponovno vidi, a na kraju ju je pozvao na večeru. Ubrzo su odlučili da počnu da žive zajedno. Venčali su se u Las Vegasu 2014. godine, a o deci su počeli da razmišljaju tokom pandemije koronavirusa. Gabi je začet zahvaljujući doniranoj spermi i postupku veštačke oplodnje, a dr Lu je zatrudnela već iz prvog pokušaja.

Gostujući u emisiji Jase and Lauren, dr Levin je rekao da je osećaj kada je prvi put primio Gabija u naručje bio "neverovatan". Dr Lu se našalila da je njen suprug "vrlo staromodan otac" koji "ne menja pelene". Dodala je i da Gabijeva pojava "zbunjuje ljude", jer mnogi pretpostavljaju da je Levin dečakov deda ili pradeda.

- Kada im objasnimo, ne mogu da sakriju iznenađenje - rekla je. - Ali za nas je važno ono što nas čini srećnima. Ne možemo da kontrolišemo kako se drugi osećaju.

Želi da doživi sinovljev 21. rođendan

Par sada razmatra mogućnost da imaju još jedno dete, ističući da danas postoji mnogo različitih vrsta porodica i da svaka može da pronađe svoj način da funkcioniše. Naravno, Levinove godine i dalje su važan faktor.

Dr Levin, specijalista za anti-ejdž medicinu, poznat je po tome što se sam leči, ide u teretanu dvaput nedeljno, jede uglavnom vegetarijansku hranu, ne pije ni ne puši, hoda do posla i ne jede pre podneva i, kako kaže, sve to čini da bi se osećao mlađe.

Kaže da mu je cilj da doživi Gabijev 21. rođendan, što bi značilo da bi tada imao 113 godina. Drugi cilj koji priželjkuje jeste Gabijeva bar micva, na kojoj želi da sa sinom čita Toru. Dodao je i da je zaboravio kako izgledaju rani dani roditeljstva, budući da mu je prvo dete rođeno kad je imao 28 godina.

BONUS VIDEO: