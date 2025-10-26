Milomir Marić jednom prilikom je govorio o svom životu, uspesima, anegdotama..

Foto: ATA images

 

Dobro poznat svima sa malih ekrana glavni je uitelj i "krivac" za uspeh najpopularnijih novinara današnjice.

 

 

S tim u vezi upitan je koga smatra svojom najboljom učenicom?

- Ja imam dva proizvoda, ne zna se koji je bolji. Žaklina Tatalović  na N1 i Jovana Jeremić na Pinku. Tako da, nikad se ne zna šta će od njih ispasti. - rekao je Marić.

Šta vi mislite koja je od njih uspešnija i bolja?

(Život kao takav.tv )

