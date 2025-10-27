Da li ste se ikada zapitali koje zemlje imaju najviši prosečni IQ?

Iako kvocijent inteligencije nije jedina mera inteligencije, može nam mnogo reći o tome kako različite kulture daju prioritet obrazovanju i učenju.

Na listi koju je objavio "timesofindia.indiatimes.com", istraženo je osam zemalja poznatih po impresivnim prosečnim ocenama inteligencije, zajedno sa nekim zanimljivim činjenicama o tome po čemu se ova mesta izdvajaju, na osnovu podataka predstavljenih u različitim istraživanjima, anketama i poznatim onlajn medijskm izvorima. Foto: Shutterstock

1. JAPAN

Japan je na vrhu liste sa najvišim prosečnim IQ sa 112,30. Ovo je posebno zbog rigoroznog obrazovnog sistema koji naglašava i vrednuje naporan rad i poštovanje nastavnika. Učenici se od najranijeg uzrasta podstiču da budu vešti u predmetima kao što su matematika i prirodne nauke, a porodice podržavaju njihove napore i programe u obrazovanju, promovišući kulturu uspeha i postignuća.

2. MAĐARSKA

Mađarska je na drugom mestu sa prosečnim IQ od 111,23. Veruje se da ova zemlja ima snažno nasleđe u matematici i nauci, sa mnogo renomiranih naučnika koji dolaze iz Mađarske. Tamošnje škole stavljaju naglasak na STEM – nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, podstičući učenike da razviju neverovatne veštine rešavanja problema.

3. TAJVAN

Na trećoj poziciji, Tajvan ima prosečan IQ od 111,19, a zasluge idu značajnim ulaganjima u obrazovanje. Vlada naglašava poboljšanje škola i nuđenje osnovnih resursa za nastavnike i učenike. NJihov nastavni plan i program je prilično izazovan, posebno u tehnologiji i nauci, što motiviše učenike da naporno rade.

4. ITALIJA

Italija je na četvrtom mestu sa prosečnim IQ od 110,83, korist dobija od svoje neverovatno bogate kulturne istorije. Obrazovni sistem podstiče kreativnost i kritičko mišljenje, omogućava učenicima da steknu dubinsko razumevanje predmeta. Učenje zasnovano na projektima je uobičajeno tamo, a učenicima pomaže da se više angažuju i razumeju složene koncepte na bolji i zanimljiviji način.

5. JUŽNA KOREJA

Južna Koreja, na petoj poziciji, ima prosečan IQ od 110,80 i poznata je po svom visokokonkurentnom obrazovnom sistemu. Veruje se da se učenici često suočavaju sa pritiskom da postignu visoke rezultate na testovima, sa dugim školskim časovima i dodatnim podučavanjem koje je uobičajeno u zemlji. Ovaj naglasak na akademicima rezultirao je zapaženim dostignućima na međunarodnim testovima i naglasio efikasnost njihovih obrazovnih metoda.

6. SRBIJA

Na šestom mestu nalazi se Srbija, sa prosečnim IQ 110,60. Pomenuti portal navodi da Srbija uporno radi na poboljšanju svog obrazovanja i daljem poboljšanju svojih IQ rezultata. Nedavne modifikacije imaju za cilj poboljšanje kvaliteta nastave i fokusiranje na kritičko razmišljanje i matematiku. Vlada ulaže u obuku nastavnika i shodno tome ažurira nastavni plan i program kako bi obuhvatao najnovija dešavanja i teme.

7. IRAN

Iran, na sedmoj poziciji, ima prosečan IQ od 110,27 i snažnu intelektualnu tradiciju koja utiče na njegov današnji obrazovni sistem. Zemlja ima značajan fokus na matematici i nauci, a podstiče mnoge studente da nastave visoko obrazovanje u ovim oblastima.

8. FINSKA

Na osmoj poziciji, Finska ima prosečan IQ 109,60 i prepoznata je po svom posebnom načinu obrazovanja učenika. Finski obrazovni sistem se fokusira na dobrobit učenika i omogućava im da uče sopstvenim tempom. Nastavnici mogu da prave sopstvene lekcije, što učenje čini zanimljivijim i efikasnijim.

(Mondo)

BONUS VIDEO: