Katarina Korša i njen mentor Milomir Marić dali su otkaz na televiziji Hepi, a potom potvrdili da je odluka konačna i da će javnost uskoro saznati detalje njihovog budućeg angažmana. 

- Pa u suštini sve što treba saznaćete jako brzo. Pametnije je to Mariću postaviti pitanja, tako da će izjava malo sačekati - rekla je Katarina Korša za "Kurir". 

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

Kako "Informer" saznaje, Katarina Korša i Milomir Marić osnovali su produkcijsku kuću ''Ćirilica'', čije je sedište u stanu njegove supruge Vesne Radusinović.

U prvom oglašavanju nakon napuštanja Hepi televizije Milomir Marić potvrdio je da će nastaviti saradnju sa Koršom i da se nada da će za njega uvek biti posla. 

