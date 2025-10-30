Pevačica Rada Manojlović ponovo je zaljubljena i blista kao nikada do sada. Nakon raskida sa Vladimirom Rankovićem u martu ove godine, Rada je neko vreme svoj emotivni život držala dalje od očiju javnosti, ali sada je odlučila da otkrije da je njen život ponovo ispunjen ljubavlju i srećom.

- Ima neko, ali ne mogu još ništa da kažem - kratko je poručila nedavno Rada u emisiji "Eglam" na Televiziji E.

- Želim medije da držim u neizvesnosti, ne ljude oni vide moj napredak u sijanju lica i pesmama i svemu. Dovoljno je da znaju da sam srećna, zaljubljena, mažena i pažena. Mediji nemaju pojma, ništa ne znaju, ne znaju ni koliko traje. Ja sam sa jednom osobom jako dugo - rekla je ona.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

Iako do sada u medijima nije govorila o novoj ljubavi i želela je da ostane tajnovita, pevačica je sada odlučila da otkrije nekoliko detalja iz svoje veze.

Ona je u podkastu kod Bokija 13 priznala da je srećna i da je već dugo u skladnoj vezi o kojoj ne želi da iznosi previše detalja.

- Ovo je prava ljubav jer mi ne dozvoljava ono što sam ranije radila, a to je da se povučem i mi se kao volimo, a život i karijera šta nam Bog da. Ovo je sada nešto potpuno drugačije i zato sam sada srećnija nego ikad. Taj čovek je jedan misteriozni gospodin, jako lep i dobar čovek koji mene voli, koji me gura i koji mi želi dobro.

- Motiviše me da snimam, da radim velike stvari i govori mi da vredim mnogo više nego što ja mislim - rekla je Rada u pomenutoj emisiji.

Rada je time pokazala da je posle brojnih ljubavnih izazova konačno pronašla mir, oslonac i pravu osobu koja je podržava i inspiriše, dok javnost s nestrpljenjem čeka da otkrije ko je misteriozni muškarac koji je osvojio njeno srce.

(Story)

