Maša se pred kamerama srušila kada joj je iznenada pozlilo dok je čitala brojeve koji su bili dobitna kombinacija za igru na sreću.

Voditeljka je prvo na kratko počela da se trese, prevrnula očima, a zatim nestala iz kadra. Kako se moglo videti, svi iz studija su joj pritrčali u pomoć, a sve je začudilo što nijednog trenutka, sve dok nije pala, nije pokazivala da joj je loše, već je pričala sa osmehom.

Maša je privukla veliku pažnju gledaoca, te je mnoge zaintrigirala mlada voditeljka.

Ona je veoma aktivna na društvenim mrežama, pretežno na Instagramu gde neretko deli fotografije u raznim izdanjima i privlači veliku pažnju atraktivnim izgledom.

Zgodna plavuša se neretko uslika i u provokativnom izdanju i pokazuje izvajano telo.

Zipovska se nakon ove nemile situacije oglasila na Instagramu.

- Hvala svima na brizi. Desi se, ali je sada sve u redu. - Izvinite na prekidu programa i hvala na razumevanju. Već od sutra se vidimo - navela je ona.

Takmičar u kvizu napisao pesmu za nju

Inače, pored toga što je "Bingo" devojka, voditeljka i jednog kviza, gde je pre nekoliko meseci takođe privukla pažnju kada joj je jedan takmičar napisao pesmu.

"Dobar dan. Kao kao i obično umesto najave jedna pesmica za voditeljku, a sledeća će bude za celu režiju", rekao je takmičar Miroslav, a onda je izrecitovao svoju pesmu:

"Voditeljka drugi deo" Voditeljka naša lepa, neznanje joj svako smeta. Voli brojke, voli slova i pitanja piše nova. Zadatke nam teške zadade, ko da znanje neko krade. Ako budu lakša meni, pisaću joj do jeseni. Voditeljka Maša se zahvalila takmičaru.

"Hvala Vam, Miroslave. Puno pohvala dobili ste nakon pesmice prvi deo za voditeljku", rekla je.

(Blic)

BONUS VIDEO: