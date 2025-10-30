Vlasti u NJujorku su uhapsile petoro osoba u vezi sa smrću Leandra Antonija De Niro-Rodrigeza, unuka slavnog glumca Roberta De Nira, potvrđuje DEA za "Pipl".

Leandro, koji je imao 19 godina, pronađen je mrtav na Menhetnu 2. jula 2023. godine. Kasnije je utvrđeno da je uzrok smrti bila toksičnost više supstanci: fentanil, bromazolam, alprazolam, 7-aminoklonazepam, ketamin i kokain. Smrt je okarakterisana kao slučajna predoziranja drogom, potvrdili su iz ME kancelarije za "Pipl".

Nova hapšenja više od dve godine kasnije

Više od dve godine nakon tragedije, vlasti u NJujorku saopštile su da je pet osoba uhapšeno u vezi sa predoziranjem Leandra De Nira.

Svi su optuženi za smrt izazvanu prodajom narkotika, rekao je zvaničnik DEA za "Pipl".

Leandro je bio jedini sin Drine De Niro, 56-godišnje ćerke Roberta De Nira iz prvog braka. Drina je emotivno obelodanila njegovu smrt na Instagramu:

- Ne znam kako da živim bez tebe, ali pokušaću da idem napred i širim ljubav i svetlost koju si me učinio da osetim dok sam bila tvoja mama.

Nekoliko dana nakon smrti Leandra, Drina je na Instagramu tvrdila da je neko prodao njenom sinu "pilule sa fentanilom za koje su znali da su zatrovane".

Prva osoba uhapšena ubrzo nakon smrti

Već tog meseca, Sofia H. Marks je uhapšena zbog prodaje droge tinejdžeru. Optužnica i detalji njenog priznanja još uvek nisu dostupni.

Ova serija hapšenja označava prvi veliki pomak u slučaju koji je više od dve godine bio nerešen, a porodici De Niro donosi delimičnu pravdu nakon tragične i prerane smrti mladog Leandra.

