Pažnju javnosti nije privukao samo ledeni izraz lica lidera Kine dok je Tramp oduševljeno govorio posle 90-minutnog sastanka, već i ono što je zabeleženo "okom" kamere posle samog susreta.

Foto: Profimedia

 

 

Kada je Si Đinping napustio zdanje u kojem je održan važan sastanak, snimljen je kako sedi u automobilu, dok oko vozila trče ljudi u odelima - dvojica sa leve i dvojica sa druge strane. Reč je o Sijevom obezbeđenju koje predstavlja "živi štit" u slučaju potencijalne pretnje.

Foto: Jutjub printskrin/92 News HD

 

 

Preciznije, telohranitelji trče uz automobil da bi mogli da:

Pročitajte još

OBOREN REKORD: Najbrži voz na svetu, neverovatno koliko ide

OBOREN REKORD: Najbrži voz na svetu, neverovatno koliko ide

18:36

SKANDAL U KINI: Dvojica najviših generala izbačena iz vojske

SKANDAL U KINI: Dvojica najviših generala izbačena iz vojske

19:36

KINEZI IZUMELI NOVU PLASTIKU Ni nalik današnjoj - revolucija

KINEZI IZUMELI NOVU PLASTIKU Ni nalik današnjoj - revolucija

20:26

PUTIN PORUČIO AMERIMA: "NEMA SMISLA!" Uz dar SAD diplomatama

PUTIN PORUČIO AMERIMA: "NEMA SMISLA!" Uz dar SAD diplomatama

17:15

  • momentalno reaguju i zaustave mogućeg napadača
  • blokiraju prilaz vozilu
  • pruže neposrednu fizičku zaštitu
  • omoguće brzo iznošenje ili ukrcavanje u neko drugo blindirano vozilo ako je to potrebno

To je standardna taktička praksa kod visoko-rizičnih konvoja - naročito kod lidera čiji bezbednosni timovi žele da minimizuju vreme reagovanja i stvore fizičku barijeru između cilja i potencijalnog napadača.

Ova praksa je poznata i kao VIP konvoj (VIP motorcade) - to je konvoj vozila koji prati visokog zvaničnika ili važnu osobu kako bi se obezbedila njihova bezbednost i nesmetano kretanje. U okviru VIP konvoja učestvuju:

  • Telohranitelji koji trče pored ili uz vozila - stvaraju tzv. "živi štit", mogu brzo da reaguju na napad, blokiraju put ili pomognu pri prebacivanju u drugo vozilo
  • Specijalna vozila - blindirana vozila za usmeravanje kolone i zaštitu važne osobe
  • Pomoćna vozila - policijska vozila, vozila za hitne slučajeve, vozila sa komunikacionom opremom

Foto: Jutjub printskrin/92 News HD

 

 

Kineski predsednik nije jedini kojeg telohranitelji štite na ovaj način, već to čine i mnogi drugi svetski lideri i visoki zvaničnici, uključujući ruskog predsednik Vladimira Putina i lidera Severne Koreje Kim DŽong Una.

Kim bio inspirisan filmom

Kim je čak nadmašio Sija, budući da oko njegovog vozila u sličnim prilikama trči više članova obezbeđenja - čak desetak momaka.

Ovaj protokol kod Kima nije uspostavljen samo zbog zaštite već i zato što je severnokorejski lider bio inspirisan filmom sa Klintom Istvudom u glavnoj ulozi, u kojoj slavni glumac tumači ulogu tajnog agenta koji je angažovan na zaštiti predsednika Amerike. Zato je i Kim poželeo i ostvario svoju želju iz dečačkih dana da oko njegovog blindiranog vozila trče telohranitelji.

SRBIN ZAPANJIO NBA ŠAMPIONE! Evo šta je Nikola Topić uradio kada je saznao da ima rak!
Sport

SRBIN ZAPANJIO NBA ŠAMPIONE! Evo šta je Nikola Topić uradio kada je saznao da ima rak!

ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Sport

ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!

BONUS VIDEO:

#Si Đinping #Si Đinping vesti #Si Đinping obezbeđenje #Donald Tramp #Donald Tramp vesti #Donald Tramp i Si Đinping #SAD vesti #Amerika vesti #Sjedinjene Američke Države vesti #Kina vesti
Komentari 0
КАКАВ ШОК! Црвена звезда сменила тренера који није имао пораз

KAKAV ŠOK! Crvena zvezda smenila trenera koji nije imao poraz