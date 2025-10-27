Šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev poneo je u posetu Sjedinjenim Američkim Državama čokoladice na čijim su omotima bili štampani citati predsednika Rusije Vladimira Putina na ruskom, a portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao je da je to bila njegova odluka.

Foto: Profimedia

 

 

- To je bio lični izbor Dmitrijeva - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o tome kako je Kremlj, a posebno ruski predsednik, reagovao na to što je Dmitrijev doneo slatkiše sa predsedničkim citatima.

Dmitrijev je u petak stigao u Sjedinjene Države sa ruskom delegacijom i tom prilikom rekao da delegacija prenosi stav ruskog predsednika Vladimira Putina da je pritisak na Rusiju besmislen.

Pročitajte još

Misteriozni grad duhova U PLAMENU već 60 leta-goreće još 100

Misteriozni grad duhova U PLAMENU već 60 leta-goreće još 100

20:42

Zašto je SAD najveći ratni brod na svetu stigao u Split?

Zašto je SAD najveći ratni brod na svetu stigao u Split?

21:09

SKANDAL - POTPAROL PENTAGONA: Tvoja mama mu je kupila idiote

SKANDAL - POTPAROL PENTAGONA: Tvoja mama mu je kupila idiote

21:44

BESNI DUMA: "Lopovska EU, sve ćeš da vratiš!Makar vaša deca"

BESNI DUMA: "Lopovska EU, sve ćeš da vratiš!Makar vaša deca"

21:49

- Ovo je mali korak na dugom, dugom putu. Pa, kako bi trebalo da pristupimo ovome? Ovo je veoma neophodan posao, ali svakako zahteva mnogo strpljenja - rekao je Peskov novinarima.

Tunel između Rusije i Aljaske

Dmitrijev je tokom posete SAD rekao da se razmatra ideja o tunelu između Rusije i Aljaske.

- Dokumenti o atentatu na (DŽona) Kenedija, koji, inače, pominju takozvani "Most mira Kenedi-Hruščov" između Rusije i Aljaske, što je, inače, tema koja se trenutno razmatra, kao i ideja povezivanja Rusije i Aljaske tunelom - rekao je Dmitrijev na sastanku sa republikanskom članicom Predstavničkog doma SAD Anom Paulinom Lunom.

(Tanjug)

 

KK PARTIZAN SE OGLASIO O TUČI "GROBARA" U ARENI! Ovo svaki navijač crno-belih treba da vidi!
Sport

KK PARTIZAN SE OGLASIO O TUČI "GROBARA" U ARENI! Ovo svaki navijač crno-belih treba da vidi!

STUDENTI POKUŠALI DA OTMU FUDBALERA! Otmica ih skupo koštala, policija ih sve pohapsila! (VIDEO)
Sport

STUDENTI POKUŠALI DA OTMU FUDBALERA! Otmica ih skupo koštala, policija ih sve pohapsila! (VIDEO)

#Kiril Dmitrijev #Dmitrij Peskov #Vladimir Putin #Vladimir Putin vesti #Vladimir Putin citati #Rusija vesti #Amerika vesti #SAD vesti #Sjedinjene Američke Države vesti #tunel između Rusije i Aljaske
Komentari 0
„БУРЕВЕСТНИК" СА НУКЛЕАРНОМ ГЛАВОМ ЈЕ СПРЕМАН: Русија тестирала ново оружје - Огласио се Путин

„BUREVESTNIK" SA NUKLEARNOM GLAVOM JE SPREMAN: Rusija testirala novo oružje - Oglasio se Putin