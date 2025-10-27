Šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev poneo je u posetu Sjedinjenim Američkim Državama čokoladice na čijim su omotima bili štampani citati predsednika Rusije Vladimira Putina na ruskom, a portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao je da je to bila njegova odluka.
- To je bio lični izbor Dmitrijeva - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o tome kako je Kremlj, a posebno ruski predsednik, reagovao na to što je Dmitrijev doneo slatkiše sa predsedničkim citatima.
Dmitrijev je u petak stigao u Sjedinjene Države sa ruskom delegacijom i tom prilikom rekao da delegacija prenosi stav ruskog predsednika Vladimira Putina da je pritisak na Rusiju besmislen.
Pročitajte još
- Ovo je mali korak na dugom, dugom putu. Pa, kako bi trebalo da pristupimo ovome? Ovo je veoma neophodan posao, ali svakako zahteva mnogo strpljenja - rekao je Peskov novinarima.
Tunel između Rusije i Aljaske
Dmitrijev je tokom posete SAD rekao da se razmatra ideja o tunelu između Rusije i Aljaske.
- Dokumenti o atentatu na (DŽona) Kenedija, koji, inače, pominju takozvani "Most mira Kenedi-Hruščov" između Rusije i Aljaske, što je, inače, tema koja se trenutno razmatra, kao i ideja povezivanja Rusije i Aljaske tunelom - rekao je Dmitrijev na sastanku sa republikanskom članicom Predstavničkog doma SAD Anom Paulinom Lunom.
(Tanjug)