Najveći ratni brod na svetu, američki nosač aviona USS DŽerald Ford, stigao je pre dva dana u Split.

Ovo je drugi dolazak nosača aviona američke mornarice USS DŽerald R. Ford (CVN 78) u Split. Prethodno je u hrvatskim vodama boravio 2023. godine.

Foto: Profimedia

 

 

Poseta dolazi u sklopu njegovog raspoređivanja u području operacija Šeste flote SAD-a radi podrške ratnoj spremnosti i pomorskoj bezbednosti američkih pomorskih snaga Evropa-Afrika te jačanja obveza SAD-a, saveznika i partnera u pogledu stabilnosti i sigurnosti u Evropi, prenosi Index.hr.

Informacije o tome koliko vremena će brod boraviti u hrvatskim vodama još uvek nisu poznate.

Ime dobio po 38. predsedniku Sjedinjenih Država

USS DŽerald R. Ford (CVN 78) je najveći ratni brod ikada izgrađen. Dugačak je preko 300 metara, visok 76 metara i ima 25 paluba. NJegova izgradnja je koštala 12,8 milijardi dolara, a dodatnih 4,7 milijardi dolara je potrošeno na istraživanje i razvoj.

Foto: Profimedia

 

 

Može da nosi 75 aviona. Ima posadu od 4.500 ljudi, uključujući i posadu aviona. Iako je nešto kraći od USS Enterprise-a (310 metara naspram 310 metara), to je najveći i najmoderniji ratni brod ikada izgrađen, sa većim deplasmanom, posadom i tehnološki naprednijim sistemima od svog prethodnika.

