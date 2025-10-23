Dvadeset i sedam kitova pilota uginulo je nakon što su se nasukali na udaljenoj plaži na Novom Zelandu.

Skupina od 29 kitova otkrivena je u ponedeljak na plaži "Tvajlajt bič", ili "Paenga Rehia", blizu severnog vrha Severnog ostrva. Ministarstvo za zaštitu prirode odlučilo je da ne pokreće operaciju spašavanja zbog udaljene lokacije nasukavanja, stanja životinja i plimnih faktora, navodi se u saopštenju.

"Northern Advocate" izvestio je u četvrtak da je od tada uginulo 27 kitova. Nisu poznati tačni uzroci ovog žalosnog događaja. Premda nisu na popisu ugroženih vrsta, njihov tačan broj se tek procenjuje.

Ministarstvo za zaštitu prirode reklo je da je uveden "rahui", ili maorska duhovna zabrana, kako bi se omogućio kulturni oporavak zajednice i sprovelo čišćenje zbog mogućih bioloških rizika. Proces će voditi lokalni narod Ngati Kuri.

Novi Zeland i susedna Australija žarišta su masovnog nasukavanja kitova zbog velikih kolonija pilot kitova koje žive u dubokim okeanima koji okružuju obe ostrvske nacije.

Pročitajte još

Radnik na farmi umro nakon ujeda muve

Radnik na farmi umro nakon ujeda muve

20:36

SAD NA NOGAMA Četvoro mrtvih - unuci, sin i snaja političara

SAD NA NOGAMA Četvoro mrtvih - unuci, sin i snaja političara

17:49

SRBIN BLOKIRAO HRVATSKU GRANICU: LJudi nisu verovali šta radi

SRBIN BLOKIRAO HRVATSKU GRANICU: LJudi nisu verovali šta radi

19:52

VULKANI GREJU KUĆE, OBDANICA 24h NJima svakodnevica-nama čudo

VULKANI GREJU KUĆE, OBDANICA 24h NJima svakodnevica-nama čudo

15:31

(Jutarnji)

RUSIJA JE ZAPANJENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Sport

RUSIJA JE ZAPANJENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!

"NEĆEMO GINUTI ZA UKRAJINU!" Orban jasniji nego ikada - "Nećemo slati našu decu u klanicu!"
Planeta

"NEĆEMO GINUTI ZA UKRAJINU!" Orban jasniji nego ikada - "Nećemo slati našu decu u klanicu!"

BONUS VIDEO:

#kit #kitovi #Novi Zeland vesti #maori
Komentari 0
УКРАЈИНСКИ Ф-16 ПРИМЕЋЕН С НЕУОБИЧАЈЕНИМ НАОРУЖАЊЕМ: Поред ракета, носи и високопрецизне бомбе

UKRAJINSKI F-16 PRIMEĆEN S NEUOBIČAJENIM NAORUŽANJEM: Pored raketa, nosi i visokoprecizne bombe