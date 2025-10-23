Dvadeset i sedam kitova pilota uginulo je nakon što su se nasukali na udaljenoj plaži na Novom Zelandu.

Skupina od 29 kitova otkrivena je u ponedeljak na plaži "Tvajlajt bič", ili "Paenga Rehia", blizu severnog vrha Severnog ostrva. Ministarstvo za zaštitu prirode odlučilo je da ne pokreće operaciju spašavanja zbog udaljene lokacije nasukavanja, stanja životinja i plimnih faktora, navodi se u saopštenju.

"Northern Advocate" izvestio je u četvrtak da je od tada uginulo 27 kitova. Nisu poznati tačni uzroci ovog žalosnog događaja. Premda nisu na popisu ugroženih vrsta, njihov tačan broj se tek procenjuje.

Ministarstvo za zaštitu prirode reklo je da je uveden "rahui", ili maorska duhovna zabrana, kako bi se omogućio kulturni oporavak zajednice i sprovelo čišćenje zbog mogućih bioloških rizika. Proces će voditi lokalni narod Ngati Kuri.

Novi Zeland i susedna Australija žarišta su masovnog nasukavanja kitova zbog velikih kolonija pilot kitova koje žive u dubokim okeanima koji okružuju obe ostrvske nacije.

(Jutarnji)

