Englez Endrju Kejn (31) radio je na farmi sa svojom sestrom kada je primetio crvenu fleku na laktu nakon što ga je ujela muva. Zdrav i snažan mladić otišao je u bolnicu nakon što ga je majka nagovorila da potraži lekarsku pomoć, gde mu je prepisana terapija antibioticima. Iako Endrju nije imao neposrednu reakciju na ujeda, kolabirao je dve nedelje kasnije tokom noćnog izlaska.

Endrju je hitno prevezen u Službu hitne pomoći u Nortambriji, gde su lekari otkrili da je razvio opasno stanje – sepsu, koja je nastala kao posledica ujeda konjske muve na njegovom laktu.

Endrju je proveo nedelje u komi pre nego što je preminuo uz majčinu posvećenu negu 18. septembra. Foto: Društvene mreže

Odrastao je u porodici poljoprivrednika i nakon škole je nastavio porodičnu tradiciju rada na farmi kao ugovorni radnik.

NJegova majka, Rejčel, izjavila je da je Endrju tokom jagnjeće sezone radio sa ocem, ali da je većinu vremena provodio na farmama mlečnih proizvoda, dok se kasnije prekvalifikovao u slikara i molera.

- Nije bio zabrinut. Pomisliš da je samo crveno i svrbi i misliš da se polako leči. Ali rana na ruci nikako da zaceli- ispričala je Rejčel.

Nakon što je Endrju kolabirao tokom noćnog izlaska, proveo je narednih pet nedelja u bolnici boreći se sa infekcijom. Prebačen je u bolnicu u NJukaslu i stavljen u indukovanu komu, a zatim je pokazivao naznake poboljšanja.

"Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod muve dovesti do ovoga"

Rejčel je dodala:

- Držali su ga u sedaciji, pa se probudio i činilo se da ima nade. Svi su se nadali njegovom oporavku. Ali bolest se vratila sa osvetom, brzo se širila i počela je da pogađa njegove organe.

Veruje da je njen sin znao da će umreti, ali čak i u teškom stanju, brižni Endrju je tražio od majke da kupi poklone za medicinske sestre koje su se brinule o njemu.

Rejčel je potom podelila emotivnu oproštajnu poruku za svog sina i izjavila da su bili najbolji prijatelji, kao i majka i sin.

- Bio je snažan mladić. Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod muve dovesti do ovoga. Bilo je užasno. NJegovo stanje se naglo pogoršavalo. Bila sam uz njega do samog kraja. Osećam se slomljeno. Ne mogu da prestanem da razmišljam o svemu. Još uvek mi nije jasno. Osećam se izgubljeno.

Dodala je:

- Bili smo veoma bliski i bio je veoma zaštitnički nastrojen prema meni. Išli smo zajedno na izlaske i na odmore. Neki su mislili da smo par, a ne majka i sin.

(Miror)

