Jedan povređeni dečak će, kako nam je rečeno, ostati i dalje na lečenju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, ali će i on za nekoliko dana, takođe biti otpušten na kućno lečenje, a njegovo zdravstveno stanje je stabilno (više o tome pročitajte na OVOM linku).

Foto: Društvene mreže

Posle saobraćajne nesreće na pomenutom autoputu, kada se juče ujutro oko 3.30 sati, nedaleko od naplatne rampe, iz još neutvrđenih razloga prevrnuo kombi sa mladim sportistima iz DŽudo kluba Partizan u Beogradu, kombi kojim su se prevozili, probio zaštitnu ogradu, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se u kanal, jedaan 16-godišnji džudista je poginuo a sedam je povređeno. Svi su prevezeni u novosadsku Dečju bolnicu, a jedan koji je zadobio tešku povredu vratne kičme odmah je transporrtovan u KCS U Beogradu.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je mladi džudista, povređen u saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada, hitno operisan u Urgentnom centru u Beogradu zbog povrede kičme i naveo da je njegovo stanje stabilno.

- Bolje je nego juče, urađena je kompleksna hirurška intervencija, to je bila strašna povreda kičme i molimo se za tu decu. Svi naši kapaciteti su angažovani da pomognemo, prate se 24 sata, nadam se da će to da bude dobro - zaključio je Lončar.

"Stisnuo je medalju na grudi da je ne izgubi"

Ova velika tragedija nikoga nije ostavila ravnodušnim pa čak ni lekare Dečije bolnice u Novom Sadu koji su sticajem okolnosti navikli na strašne sudbine dece. Dokaz za to je i objava jednog lekara zaposlenog na Odeljenju dečije hirurgije, prof. dr Slobodana Grebeldingera, koji je tog kobnog jutra sa kolegama bio zadužen za zbrinjavanje povređenih dečaka.

NJegovu objavu prenosimo u celosti. Foto: LJ. Preradović

"Čitav život sam vezan za DŽudo klub Partizan Novi Sad, mojih troje dece su džudisti tog kluba. Godinama idemo na takmičenja, bodrim svoju decu, decu svog kluba i volim i divim se svakom učesniku turnira. Judo nije samo sport, to je veština, način života i kontrola fizičke snage umom. Pređemo stotine kilometara da stignemo na takmičenja. U nedelju smo se vratili sa takmičenja iz Ugljevika sa Kupa i deca su mi osvojila četiri medalje. U utorak sam otišao na dežurstvo i kada smo u toku noći rešavali povredu arterije najavljeno nam je da nam stižu povređeni džudisti Partizana iz Beograda koji su se vraćali sa takmičenja. Srce mi se stisnulo, poželeo sam da svi budu dobro.... Počeli su da donose povređene, organizovao sam Urgentnu hirurgiju da damo sve od sebe za dobrobit dece. Nisu to bili obični pacijenti bili su ponosni, dignutih glava i u najtežim trenucima, spremni da hrabro i dostojanstveno pobede i na tatamiju života. Dok sam pregledao povređenog džudistu, iz džepa mu je ispala medalja, uzeo je u ruke i stisnuo na grudi da se ne izgubi, srce mi se cepalo od tuge i posle čitavog života u hirurgiji iz oka mi je potekla suza...", napisao je dr Grebeldinger.

Potresan oproštaj DŽudo kluba Partizan od stradalog dečaka

DŽudo klub "Partizan" u kojem je trenirao tinejdžer Lazar Pavlović (16) koji je tragično stradao u saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada kada se sa timom vraćao sa turnira u Azerbejdžanu objavio je potresnu poruku na društvenim mrežama u kojoj se opraštaju od dečaka. Komemoracija u čast stradalog tinejdžera biti održana u petak 31. oktobra u Sportskom društvu Partizan, dok će biti sahranjen dan kasnije na Mokroluškom groblju.

- Sa dubokom tugom opraštamo se od Lazara Pavlovića, koji je ostavio neizbrisiv trag u srcima svih koji su ga poznavali. Na tatamiju i van njega pokazivao je snagu, disciplinu i plemenitost pravog džudiste. NJegova borbenost, skromnost i čisto srce ostaju naš uzor. I dalje živiš sa nama - navodi se u objavi.