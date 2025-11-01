- Čovek mora da provuče ulogu kroz sebe i tamo nađe neke elektronske tačke koje se slažu ili ne slažu. Ali previše verovati u uloge jeste opasno. Poistovećivati se (sa ulogom). Ja sam imao problem sa Teslom, toliko sam se uživeo i počeo da živim tim životom.

Foto: D. Milovanović

- Čak sam i spavao uspravno kao on. Onda sam počeo da razmišljam na njegov način. Međutim, jedne noći, oko sat posle ponoći, vidim ja, boli me glava, a potencijal mojih vijuga je uzan za njegove misli. Rekoh sebi: "Petre, biće još uloga, ali nemoj sada da izludiš, hajde ti dole na šank." Niko me nije video. Kada su me videli dole (za šanku), zabezeknuli su se - prisetio se Božović i naveo da je tada naručio dve flaše kurvoazjea.

- Tako se čovek oslobodi. To je velika presija, ogromne su to ličnosti. Ne možete igrati celokupnog (Teslu). Ja sam sve saznao o njemu i to je nešto što me prati ceo život, ali na jedan lep, iskustven način - priznao je glumac. Foto: Jutjub printskrin/Klasik TV

Pored Tesline uloge, Božović je otkrio koju ulogu nije voleo što je odigrao, koja je za njega bila najgora.

- Rekao sam uloga u filmu "Lepa sela, lepo gore". Tu su me hvalili isto, ali to je tako odvratno i tako je tačno to. Pa me zbog toga više nervira, a onda negde mislim ima i u meni toga sigurno, čim sam ja to dobro odigrao. Ne može baš to ovako da izmislite takve stvari. Tako da ne bih takvu ulogu više igrao, stvarno - rekao je Božović. Foto: Jutjub printskrin/Klasik TV

Bilo je reči i o Božovićevim priznanjima.

- Priznanja su uvek lepa. Meni je govorio Miša Žutić: "Znaš šta, burazeru. Mladi glumci treba da dobijaju nagrade..." Mladom čoveku to mnogo znači, zaista, a nama starijima znači ovako kao što je nekad značio sat od preduzeća za 15 godina rada. Pogotovo ako nosi ime Pavla Vuisića, Dobrice... Dobio sam skoro i Nušićevu nagradu za životno delo, i to u vreme kada su nam dole u Ivanjici oteli Nušićijadu iz čista mira. Kod nas ne postoji zaštita duhovne vrednosti, samo materijalne. Ako vam ukradu kola, oduzmu parče zemlje, onda možete na sud... - rekao je Petar Božović.

