Klavijaturista benda "Slatki greh" LJubiša Marković Frenki nažalost je izgubio bitku s bolešću, a nakon članova benda koji su se oprostili od kolege usledio je i poslednji pozdrav od Spase Mečanin, prve pevačice "Slatkog greha".

Ostala je samo uspomena

Vidno skrhana bolom izjavila je saučešće porodici i prisetila se trenutaka kada su se družili. U prvom trenutku Spasa je bila u neverici kada je od novinara čula tužne vesti koje su stigle jutros. Foto: Printskrin jutjub/ Lepa Brena

- Molim. I on... Jao strašno - bila je prva rekacija nekadašnje pevačice.

Tužan dan

Malo je zastala, a onda se prisetila uspomena koje nosi iz druženja sa Markovićem:

- Znate šta? Ja sam pre tri nedelje slučajno uhvatila neki kanal ovde u Vojvodini. Tada su novinari intervjuisali Frenkija. Nisam znala da je on doživeo moždani udar. Tako mi je bilo teško da ga vidim. Svi smo mi omatorili i fale nam i zubi, nedostaje nam mnogo toga, ali kada sam njega videla jako sam se potresla. Nosim samo lepa sećanja iz druženja sa Frenkijem. Bio je to jedan lep period našeg života, a sada se svi polako opraštamo i odlazimo - rekla je Spasa za "Kurir".

Ostala je samo pesma

NJih dvoje su se zadnji put čuli pre sedam godina:

- Da, prošlo je dosta godina. Zvala sam ih tada da dođu na moj rođendan koji je bio 26. jula. Mija je bio, Zoran je hteo da dođe, ali žena je pravila neki problem. Lepi Bora mi je rekao: "Ma, gde da dođem zbog jednog praseta". Smejali smo se - kaže Spasa.

Ona ne može da se pomiri sa činjenicom da ljudi polako odlaze:

- Samo nam je Zoka ostao, ali ni on nije dobro. Lepe uspomene su ostale i zato ovim putem izjavljam saučešće porodici mog prijatelja Frenkija i neka mu je veča slava i hvala - zaključila je nekadašnja pevačica Slatkog greha.