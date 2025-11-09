Tragični incidenti širom ostrva

Prema informacijama spasilačkih službi, nesreće su se dogodile u tri različita mesta.

El Kabezo (jug ostrva) - spasilačke ekipe izvukle su muškarca iz mora, koji je na obali proglašen mrtvim.

Así estaba el mar, minutos antes del incidente del muelle de Puerto de la Cruz. ¿Porqué había gente caminando por el dique con el mar así y por el espigón.? #Canarias #Tenerife pic.twitter.com/vj1hZLiqMp — El Guayota (@el_guayota) November 8, 2025

La Gvanča (sever ostrva) - muškarac je izvučen helikopterom i takođe proglašen mrtvim.

Puerto de la Kruz (sever) - desetoro ljudi je odneseno talasima u more, od kojih je jedna žena doživela srčani zastoj i nije mogla da bude reanimirana.

Tri osobe su teško povređene i prebačene u bolnicu, dok su ostali zadobili lakše povrede, među kojima su bili i francuski turisti.

Sličan incident dogodio se i u mestu Plaja del Roko de Las Bodegas na severu ostrva, gde je pet osoba sa umerenim povredama prebačeno u bolnicu, a jedna je zbrinuta na licu mesta.

Uzrok velikih talasa su oluje na Atlantiku

Kanarska ostrva su prethodno bila pod upozorenjem za nevreme u obalnim područjima. Vlasti su apelovale da se izbegavaju šetališta i plaže.

Tenerife, smešteno u otvorenom Atlantiku zapadno od severne Afrike, često u jesen i zimu beleži velike talase duž zapadne i severne obale, nastale zbog dalekih oluja.

ATENCIÓN: imágenes sensibles.



Ayer murieron 3 personas y 20 resultaron heridas en Tenerife al verse arrastradas por el oleaje.



No cesamos en nuestro empeño de avisar a la población sobre los riesgos de ir a ver temporales en zonas no seguras, sin resultado.



Por favor, cabeza. pic.twitter.com/qR9Hbd3zzd — Adrián 🚒 (@BB3Adri) November 9, 2025

Opasnost od talasa

Veliki i snažni talasi prelome se tek neposredno pre obale, udarajući gotovo neometano o kopno. Za ljude po priobalnim šetalištima ili lukobranima, posledice mogu biti katastrofalne i smrtonosne.

Španska meteorološka služba Aemet redovno objavljuje upozorenja o ovakvim talasima poznatim kao Oleahe na španskom, ali oni se mogu pojaviti iznenada i bez prethodne najave, što dodatno povećava rizik po život i bezbednost turista i lokalnog stanovništva.

