Tragični incidenti širom ostrva

Prema informacijama spasilačkih službi, nesreće su se dogodile u tri različita mesta.

El Kabezo (jug ostrva) - spasilačke ekipe izvukle su muškarca iz mora, koji je na obali proglašen mrtvim.

La Gvanča (sever ostrva) - muškarac je izvučen helikopterom i takođe proglašen mrtvim.

Puerto de la Kruz (sever) - desetoro ljudi je odneseno talasima u more, od kojih je jedna žena doživela srčani zastoj i nije mogla da bude reanimirana.

Tri osobe su teško povređene i prebačene u bolnicu, dok su ostali zadobili lakše povrede, među kojima su bili i francuski turisti.

Sličan incident dogodio se i u mestu Plaja del Roko de Las Bodegas na severu ostrva, gde je pet osoba sa umerenim povredama prebačeno u bolnicu, a jedna je zbrinuta na licu mesta.

Uzrok velikih talasa su oluje na Atlantiku

Kanarska ostrva su prethodno bila pod upozorenjem za nevreme u obalnim područjima. Vlasti su apelovale da se izbegavaju šetališta i plaže.

Tenerife, smešteno u otvorenom Atlantiku zapadno od severne Afrike, često u jesen i zimu beleži velike talase duž zapadne i severne obale, nastale zbog dalekih oluja.

Opasnost od talasa

Veliki i snažni talasi prelome se tek neposredno pre obale, udarajući gotovo neometano o kopno. Za ljude po priobalnim šetalištima ili lukobranima, posledice mogu biti katastrofalne i smrtonosne.

Španska meteorološka služba Aemet redovno objavljuje upozorenja o ovakvim talasima poznatim kao Oleahe na španskom, ali oni se mogu pojaviti iznenada i bez prethodne najave, što dodatno povećava rizik po život i bezbednost turista i lokalnog stanovništva.

