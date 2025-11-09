Društevene mreže preplavljene su bolnim i tužnim oproštajima od prelepe devojčice (14) koja je preminula u petak nakon što joj je, iz za sada nepoznatog razloga, pozlilo tokom odbojkaškog treninga u Borči u Beogradu.

Tragedija se, podsetimo, dogodila u četvrtak uveče oko 22.30 časova na treningu odbojke u Borči. Ona je kolima Hitne pomoći odmah odvezena u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova gde joj je ukazana pomoć. Nažalost, usled komplikacija devojčica je preminula u petak ujutru.

Mnogo mi fališ...

"Anđele moj", "Anđeoski si lepa, previše savršena za ovaj odvratni svet", "Lepoto moja jedina, neka ti je laka zemlja. Deo moje duše je otišao sa tobom. Čuvaj me anđele moj, mnogo nam fališ", "Moja nasmejana savršena devojčica, mnogo mi fališ" - bile su srceparajuće poruke koje je objavila sestra tragično preminule devojčice na svom profilu na Instagramu uz nekoliko njenih fotografija. Foto: Društvene mreže

Na društvenim mrežama, kako smo već pomenuli mogu se pročitati i drugi bolni oproštaji.

"Lepa naša M. neka te anđeli čuvaju", "Otišla si kod anđela, jer njima i pripadaš, Bog te čeka u rajskom naselju", "Počivaj u miru i neka ti je laka crna zemlja lepa naša", "Saučešće roditeljima i sestrama, ovo je velika tragedija koja ne može rečima da se opiše", "Dobra i najlepša naša devojčica, sada je na nekom lepšem mestu, čuvaj nas, a mi čuvamo uspomene na tebe" - samo su neke od poruka koje su se mogle pročitati na mrežama.

Devojčica će na večni počinak biti ispraćena 12. novembra.