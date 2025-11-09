Antarktički glečer izgubio je gotovo polovinu svoje dužine u samo dva meseca, što predstavlja najbrže povlačenje ikada zabeleženo, prema studiji objavljenoj nedavno u časopisu "Nature Geoscience".

Naučnici su otkrili da se glečer Hektoria, smešten na istočnom Antarktičkom poluostrvu, povukao oko 8,2 kilometra između novembra i decembra 2022. godine.

Ukupno, glečer je izgubio skoro 25 kilometara između januara 2022. i marta 2023. godine.

 

 

Istraživači navode da povlačenje nije izazvano zagrevanjem okeana ili atmosfere, kako se ranije pretpostavljalo, već brzim kolapsom uzrokovanim procesom poznatim kao odlamanje ledene ravnice – kada se led odvaja od ravnog, slabo ukorenjenog dela glečera.

Nalazi ukazuju da glečeri koji počivaju na takozvanim ledenim ravnicama mogu biti znatno nestabilniji nego što se ranije mislilo.

Naučnici upozoravaju da slični faktori mogu učiniti i druge antarktičke glečere ranjivim na iznenadan kolaps, što bi moglo imati ozbiljne posledice po globalni nivo mora.

