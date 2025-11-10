Dan krvavih nereda u zatvoru na jugozapadu Ekvadora u nedelju doveo je do smrti najmanje 31 zatvorenika, saopštila je državna zatvorska agencija SNAI, a prenosi Dejli mejl.

Masovna vešanja

Prema saopštenju koje je SNAI objavio na mreži Iks, 27 zatvorenika u lučkom gradu Mačaliumrlo je od "trenutne smrti vešanjem". Nisu objavljeni drugi detalji o okolnostima njihove smrti.

Vlasti su navele da još uvek rade na "potpunom rasvetljavanju činjenica", dok su forenzički timovi na terenu kako bi potvrdili informacije.

El Oro, un elemento de la policía nacional dió algunos nombres de los 27 fallecidos tras un segundo incidente en la cárcel de Machala.



En horas de la madrugada ocurrió un primer incidente que dejó como saldo 4 reos fallecidos .#SomosWeNewsEc pic.twitter.com/8tbJDKKRS9 — We News (@wenewsec) November 10, 2025

Pucnji, eksplozije i vapaji iz zatvora

Ranije u toku dana, SNAI je prijavio četiri poginula, ali je broj žrtava kasnije značajno porastao. Incident je izbio oko 3:00 sati ujutro, a stanovnici obližnjih naselja čuli su pucnje, eksplozije i krike za pomoć iza zatvorskih zidina.

Elitne policijske jedinice su brzo intervenisale i ponovo uspostavile kontrolu nad objektom, saopštila je agencija, ali nije potvrdila da li je reč o sukobu rivalskih bandi.

El Oro, situación en los exteriores de la cárcel de Machala en dónde en la tarde de hoy se volvieron a registrar varios incidentes que hasta el momento dejan un total de más de 30 reos fallecidos y varios heridos .#SomosWeNewsEc pic.twitter.com/cQvPVJ5QEr — We News (@wenewsec) November 10, 2025

Šta je bio uzrok pobune?

U prvim satima nasilja četvoro ljudi je ubijeno, dok su 33 zatvorenika i jedan policajac ranjeni, navodi SNAI. Pobuna je, prema zvaničnom saopštenju, izazvana reorganizacijom zatvorenika u novom objektu maksimalne bezbednosti.

Un motín en la cárcel de Machala, Ecuador, dejó 31 presos muertos y 34 heridos; los disturbios ocurrieron tras el anuncio de la reubicación de internos a una nueva prisión de máxima seguridad. #LasNoticiasDeFORO con @betoblizzard | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo |… pic.twitter.com/dVLBZCzR6o — N+ FORO (@nmasforo) November 10, 2025

Zatvori kao centri kriminalnih mreža

Ekvadorski zatvori poslednjih godina postali su operativni centri rivalskih narko-kartela, a u sukobima bandi unutar sistema ubijeno je više od 500 zatvorenika.

Prema izveštaju istraživačkog centra Insight Crime iz 2024. godine, zatvori su sada "epicentar organizovanog kriminala" u zemlji.

La negligencia del Estado ha llegado a un punto crítico. No solo es incapaz de gestionar el sistema público de salud; ahora se suma el caos en las cárceles. En Machala, hoy se contabilizan 31 personas muertas y 27 heridas, mientras las Fuerzas del Orden siguen sin frenar la… https://t.co/ypydCTZtyd pic.twitter.com/duvRrRZn1A — Bessy Granja Barriga (@bessygranjaOK) November 10, 2025

Politički kontekst i prethodni masakri

Administracija predsednika Danijela Naboe obećala je oštriji pristup borbi protiv kriminala, kriveći rivalske bande koje se bore za teritorijalnu i tržišnu dominaciju.

U septembru, slična pobuna u istom zatvoru odnela je 14 života, a još 14 osoba je ranjeno. Tada su zatvorenici koristili vatreno oružje i eksplozive, a nepoznat broj njih je pobegao, dok su neki kasnije ponovo uhvaćeni.

Nekoliko dana kasnije, u drugom zatvoru u Esmeraldasu, na severu zemlje, 17 osoba je ubijeno u novom izbijanju nasilja. Policija je tada pronašla 10 tela u dve ćelijske jedinice.

Muertos tras las rejas. Enfrentamiento entre presos dejó cuatro muertos y 43 heridos, esta madrugada en la cárcel de Machala. El @SNAI_Ec publicó que la razón de la violencia es la reorganización de los reos en la nueva prisión de máxima seguridad. #ElOro pic.twitter.com/cqeQfIpmgN — LaHistoria (@lahistoriaec) November 9, 2025

Uznemirujuće scene i svedočanstva porodica

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije tela zatvorenika, od kojih su neka bila obezglavljena i krvava, što je AFP potvrdio kao autentično. Desetine zabrinutih članova porodica okupile su se ispred zatvora, dok se povećavao broj žrtava iz časa u čas.

- Ovde ima žena koje od 5:30 sati ujutro traže svoje najmilije - rekla je jedna očajna žena za AFP.

Dodala je da su joj komšije javile kako su čule pucnje i vriske, pa je odmah pohitala prema zatvoru gde su joj vojnici rekli da ide u mrtvačnicu da proveri da li je njen rođak tamo.

Godine krvoprolića iza zidina

Od februara 2021. godine, ratovi bandi u Ekvadoru odvijaju se pretežno unutar zatvora, gde su zatvorenici često ubijani na svirep način - odsecani su im udovi i spaljivana tela, što je postalo deo stravične svakodnevice.

Najveći masakr dogodio se 2021. godine u Gvajakilu, kada je više od 100 zatvorenika ubijeno. U nekim slučajevima, zatvorenici su uživo prenosili scene nasilja na društvenim mrežama, pokazujući obezglavljene i spaljene neprijatelje.

En estos momentos una nueva masacre en la cárcel de Machala, hasta ahora más de 30 muertos. Solo anoche en la misma cárcel hubo otra masacre que dejó 5 muertosy 43 heridos ¿Para qué carajos nos subieron el IVA si todo sigue igual? ¿DÓNDE MIERDA ESTA EL PRESIDENTE Y SU PLAN FENIX? pic.twitter.com/DTJYHy7rHr — Daniel Salcan (@Danielsalcan_) November 10, 2025

Ekvador kao nova tranzitna tačka za kokain

Prošle godine članovi bandi su uzeli na desetine zatvorskih čuvara za taoce nakon bekstva narko-bosa Hoze Adolfo Masiasa(poznatog kao Fito). NJegovi saradnici su istovremeno aktivirali bombe i držali voditelja TV programa na nišanu uživo u programu.

Zemlja, smeštena između Perua i Kolumbije - najvećih svetskih proizvođača kokaina - postala je glavno čvorište globalne trgovine drogom. Prema podacima vlade, više od 70% svetskog kokaina sada prolazi kroz ekvadorske luke.

Sa populacijom od oko 18 miliona stanovnika, Ekvador je u poslednjih nekoliko godina potonuo u talas nasilja, postavši jedna od najopasnijih zemalja Latinske Amerike.

Prema izveštaju Insight Crime, koreni ove krize mogu se "direktno povezati sa zatvorskim sistemom i kriminalnim mrežama koje su se u njemu razvile."

