Ako ste mislili da samo u crtanim filmovima može da se vidi kako meda jede meda, varate se. U mestu Brezojevica u Crnoj Gori jedan medved sinoć je "obrstio" sav med i uništio svaku košnicu koju se dočepao šapa.

- Mečka je došla tu, sinoć je sve uništila, evo gde je pojela košnicu - govori s mukom vlasnik video snimka koji je osvanuo na "Podgoričkom vremeplovu".

Od košnica, ali i meda, kako se može videti na snimku, nije ostalo skoro ništa, preživelo je samo par košnica, a kako izgleda, ovaj medved je bio očigledno mnogo gladan.

"Ovo je nečiji trud i znoj, žalosno", "Medo se sprema za zimski san", "Velika šteta, ali neku pomoć od države da bi se zaštitili trebalo bi imati", glasili su samo neki od komentara.

