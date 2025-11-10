Ovo popodne je obojila siva boja dom porodice Šerifović. Mariju je pogodila smrt oca, pa se poslednji put na svom Instagram profilu oprostila od njega dirljivom porukom i fotografijom.

- Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gde si sada

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar benda "Žaoke" i voleo je muziku strastveno, do poslednjeg dana. Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. NJih dvoje su se razveli 2003. godine. Posle Verice, Rajko se oženio još jednom. Iz tog braka je dobio sina Danijela Pavlovića.

Poslednji put je viđen na koncertu svoje ćerke.

Marija je jednom prilikom govorila o odnosu sa ocem: FOTO: Ata /Antonio Anhel

Kako je Marija rekla, oprostila je sve ocu Rajku i sa njim je imala dobar odnos.

- Nedavno smo se videli u Kragujevcu i rekao mi je: "Ma šta god da sam uradio loše, pogrešno, naopako, ovako ili onako...", a onda me je pogledao onako značajno: "... barem znam da sve što ima veze sa tobom da sam uradio ispravno". U smislu i kontekstu da je ostavio iza sebe osobu kojom može da se ponosi kao svojom ćerkom. Bio je iskren i to jeste istina - kaže Marija i dodaje: FOTO: Ata /Antonio Anhel

- Napravio je Rajko puno problema u životu i ja sam to njemu sve oprostila jer prvo mi je otac, drugo roditelje ne možemo da biramo pogotovo ne želim da ih menjam. Da je Verica na primer pokušala da ima dete sa nekim doktorom ili pilotom, sigurno se ne bih desila ja, već neko malo normalniji, neko malo uobičajniji i to bi bilo sigurno dosadno, i ne bih imala toliko sluha koliko imam - rekla je ranije Marija u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

