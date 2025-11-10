Projekat, vredan više od 10 milijardi evra, ima za cilj povećanje efikasnosti trgovine, smanjenje troškova logistike i jačanje ekonomskog razvoja unutrašnjih regiona. Sa tri najveće brodske prevodnice na svetu i naprednim ekološkim rešenjima, Pinglu predstavlja neviđeni inženjerski poduhvat. Kada se završi, omogućiće brodovima do 5.000 tona da plove i pretvoriće kinesku unutrašnjost u novi trgovački centar Azije.

Foto: Profimedia

Kina je na pragu završetka jednog od svojih najambicioznijih infrastrukturnih projekata – kanala Pinglu. Ovaj kolosalni plovni put, čije je otvaranje planirano za 2026. godinu, povezaće unutrašnje provincije Guangsi i Junan, bogate prirodnim resursima, sa zalivom Babu, koji se otvara prema Južnom kineskom moru. Kanal Pinglu nije samo inženjersko čudo, već i strateški potez osmišljen da preoblikuje trgovačke puteve, ojača ekonomsku otpornost i smanji zavisnost od priobalnih transportnih tačaka. Foto: Profimedia

Kako se Kina približava kraju svog 14. petogodišnjeg plana, projekti ovih razmera predstavljaju ključni alat za postizanje ciljeva ekonomskog rasta, regionalne povezanosti i geopolitičke stabilnosti.

Foto: Profimedia

Neviđeni inženjerski podvig

Kanal Pinglu proteže se više od 134 kilometra, prolazeći kroz planinske vence i područja različitih nadmorskih visina. Projekat uključuje tri masivne brodske prevodnice, među najvećima na svetu, koje omogućavaju podizanje i spuštanje brodova duž rute. Ovo stvara plovni put koji može da primi plovila do 5.000 tona, čime se otvara novi koridor za prevoz tereta između unutrašnjosti i mora.

Više od 35.000 radnika je učestvovalo u izgradnji, a iskopano je preko 330 miliona kubnih metara zemlje i kamena, što je jedan od najvećih zemljanih radova na svetu. Umesto potpune automatizacije, kineski inženjeri su kombinovali ručni rad i tradicionalne metode sa savremenim tehničkim nadzorom, što projekat čini izuzetnim čak i u kontekstu globalnog iskustva u građevinarstvu. FOTO: Profimedia/ Vikipedija

Ekonomski i logistički značaj

Kada bude završen, kanal Pinglu moći će da transportuje do 100 miliona tona tereta godišnje, što ga čini jednim od najprometnijih unutrašnjih plovnih puteva u Kini. Kanal će olakšati izvoz uglja, boksita, cementa i poljoprivrednih proizvoda iz unutrašnjih provincija na međunarodna tržišta. Ovo će značajno smanjiti troškove transporta i vreme isporuke, a istovremeno će povećati konkurentnost unutrašnjih industrija, piše smoothx.com.

Prema kineskom Ministarstvu saobraćaja, projekat je već privukao više od 10 milijardi evra javnih i privatnih investicija. Pored logistike, očekuje se da će kanal podstaći razvoj luka, skladišnih objekata i industrijskih zona duž svog koridora. Foto: Profimedia

Izazovi i tehnološke inovacije

Izgradnja kanala Pinglu suočila se sa brojnim geološkim i tehničkim izazovima. Ruta prolazi kroz nestabilne stenske formacije, što je zahtevalo upotrebu armiranih konstrukcija, senzora za praćenje pritiska u realnom vremenu i naprednih sistema ventilacije. Brodske prevodnice su projektovane kao energetski efikasni sistemi za uštedu vode, sa visinama podizanja među najvišim na svetu.

Foto: Profimedia

Velika pažnja se takođe posvećuje zaštiti životne sredine. Projekat obuhvata sisteme za kontrolu sedimenta, koridore za divlje životinje i programe pošumljavanja duž obala kanala. Ovaj pristup odražava kinesku strategiju balansiranja brzog razvoja sa održivošću.

Strateška i geopolitička dimenzija

Pored ekonomskih efekata, kanal Pinglu takođe ima snažan geopolitički značaj. Povezivanjem kopnenih provincija sa Južnim kineskim morem, Kina smanjuje svoju zavisnost od priobalnih luka koje su podložne zagušenjima i međunarodnim poremećajima. Projekat je ključni deo kineske inicijative „Pojas i put“ i Novog zapadnog kopnenog i morskog koridora, koji promoviše integraciju kopnenih regiona u globalne trgovinske tokove.

Očekuje se da će kanal skratiti vreme putovanja od Naninga do zaliva Beibu na samo 15 do 17 sati. Ovo će unutrašnjosti Kine dati sopstveni „vodeni autoput“, što će dugoročno promeniti trgovinsku mapu jugoistočne Azije. Foto: Shutterstock

Plan za buduću infrastrukturu Kine

Kanal Pinglu je deo talasa infrastrukturnih projekata koji se završavaju širom Kine do 2025. godine, zajedno sa brzom železnicom Šenžen-Đijangmen i pumpno-akumuliranom elektranom Luksi u Hunanu. Ovi projekti otelotvoruju kineski pristup brzom, integrisanom i strateškom razvoju infrastrukture.

Prema rečima stručnjaka, kanal Pinglu će postati jedan od najvažnijih logističkih koridora u Aziji, a njegov efekat će se osetiti globalno, od ubrzanja trgovine sa zemljama ASEAN-a do jačanja ekonomske otpornosti Kine.

(Blic)

