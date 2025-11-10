Snimak iz rubrike "verovali ili ne" kruži društvenim mrežama, a u glavnoj ulozi je jedan nemački ovčar.

Verovatno da ni roditelji nisu mogli da poveruju šta je njihov ljubimac radio sa njihovom decom kada su pogledali snimke sa sigurnosne kamere.

Klinci su se igrali, a lopta im je završila u maloj dvorišnoj fontani. Pas je sve mirno posmatrao, a kada mališani nisu uspeli u nameri da vrate igrački - "pukao mu je film".

Pogledajte i sami kako izgleda kad se vučjak baš "iznervira" i "kaže": "Sklonite se, sam ću!"