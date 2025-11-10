Odlično vino, melanholični fado, prelepe plaže i opušten način života – sve to savršeno opisuje Portugal, jednu od najprivlačnijih turističkih destinacija Evrope. Lisabon, Porto, Sintra, Madeira i Azori odavno osvajaju posetioce, ali u sunčanoj regiji Alentežo krije se još jedan dragulj – brana "Alqueva", građevina koja je potpuno transformisala krajolik zemlje nekada iscrpljene sušama.

Foto: Profimedia

Smeštena na reci Gvadijani, na granici okruga Beža i Evora, brana zauzima teritoriju čak pet opština, a njena okolina prepuna je dvoraca. Ime je dobila po gradiću Alkueva, koji se nalazi na njenoj desnoj obali. Dovršena je 2002. godine i smatra se najvećom branom i veštačkim jezerom zapadne Evrope. Zahvaljujući sistemu navodnjavanja, nekada suve ravnice danas su prekrivene maslinjacima, vinogradima i voćnjacima naranči i jabuka. Foto: Profimedia

U januaru 2010. godine, takozvano Veliko jezero (Grande Lago) napunjeno je do planiranog nivoa — prostire se na 250 kvadratnih kilometara, dugačko je gotovo 1.200 kilometara, a dostiže dubinu od oko 100 metara. Oko njega se nižu srednjovekovni dvorci, poput onih u Juromenhi, Alandroalu, Tereni, Monsarazu, Portelu, Mourãu i Mori.

Selo koje je potopljeno zbog budućnosti

Glavni cilj izgradnje brane "Alqueva" bio je stvaranje izvora električne energije i sistema za navodnjavanje koji bi preporodio Alentežo. Projekat je doneo nova radna mesta, sprečio napuštanje poljoprivrednog zemljišta i oživeo turizam. Veliko jezero, prošarano bajkovitim ostrvcima, danas nazivaju "unutrašnjim morem Portugala", a posetiocima nudi obilje aktivnosti – jedrenje, pecanje, vožnju kajakom, skijanje na vodi i planinarenje uz obalu. Foto: Profimedia

No, izgradnja je imala i svoju cenu: potopljeno je čitavo selo Aldeia da Luz, koje je 2002. ponovo izgrađeno na nešto višem terenu. Novo selo ima 212 kuća, škole, trgove i crkvu posvećenu Gospi od Luza, koja je očuvala svoj autentični izgled iz 15. veka. Otvoren je i muzej koji čuva predmete iz starog, nestalog naselja.

O Alentejo reflete-se nas águas do Alqueva. Entre aldeias brancas, sabores genuínos e paisagens de luz, visitar o Alqueva é mergulhar na essência tranquila do sul de Portugal.@anoticiaPT #Alqueva #Alentejo #CulturaeSabores https://t.co/r76Sddsq4i pic.twitter.com/LikbImd3SQ — aNOTÍCIA.pt (@anoticiaPT) October 30, 2025

Region oko jezera danas je poznat i po statusu UNESCO rezervata tamnog neba, gde gotovo da nema svetlosnog zagađenja – nebo je toliko čisto da se svaka zvezda vidi golim okom. A nakon dana provedenog na vodi, posetioci se opuštaju uz vrhunsku lokalnu kuhinju Alenteža: tradicionalnu "açordu" (gulaš od hleba i jaja), jela od svinjetine, domaće kobasice i izvanredna vina po kojima je ova regija postala poznata širom sveta.

(Pun kufer)

BONUS VIDEO: