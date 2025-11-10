Odlično vino, melanholični fado, prelepe plaže i opušten način života – sve to savršeno opisuje Portugal, jednu od najprivlačnijih turističkih destinacija Evrope. Lisabon, Porto, Sintra, Madeira i Azori odavno osvajaju posetioce, ali u sunčanoj regiji Alentežo krije se još jedan dragulj – brana "Alqueva", građevina koja je potpuno transformisala krajolik zemlje nekada iscrpljene sušama.

Foto: Profimedia

 

 

Smeštena na reci Gvadijani, na granici okruga Beža i Evora, brana zauzima teritoriju čak pet opština, a njena okolina prepuna je dvoraca. Ime je dobila po gradiću Alkueva, koji se nalazi na njenoj desnoj obali. Dovršena je 2002. godine i smatra se najvećom branom i veštačkim jezerom zapadne Evrope. Zahvaljujući sistemu navodnjavanja, nekada suve ravnice danas su prekrivene maslinjacima, vinogradima i voćnjacima naranči i jabuka.

Foto: Profimedia

 

 

U januaru 2010. godine, takozvano Veliko jezero (Grande Lago) napunjeno je do planiranog nivoa — prostire se na 250 kvadratnih kilometara, dugačko je gotovo 1.200 kilometara, a dostiže dubinu od oko 100 metara. Oko njega se nižu srednjovekovni dvorci, poput onih u Juromenhi, Alandroalu, Tereni, Monsarazu, Portelu, Mourãu i Mori.

Pročitajte još

LJUDI BESNI: Policajka otkrila KOLIKA joj je plata

LJUDI BESNI: Policajka otkrila KOLIKA joj je plata

16:13

"HODAĆE" PO VODI: Kina pravi auto-put kakav svet nije video

"HODAĆE" PO VODI: Kina pravi auto-put kakav svet nije video

15:29

Antarktički glečer se za 2 meseca povukao 8km - UPOLA MANJI

Antarktički glečer se za 2 meseca povukao 8km - UPOLA MANJI

17:53

28 godina lagala da je slepa - da ne bi pričala sa ljudima

28 godina lagala da je slepa - da ne bi pričala sa ljudima

20:49

Selo koje je potopljeno zbog budućnosti

Glavni cilj izgradnje brane "Alqueva" bio je stvaranje izvora električne energije i sistema za navodnjavanje koji bi preporodio Alentežo. Projekat je doneo nova radna mesta, sprečio napuštanje poljoprivrednog zemljišta i oživeo turizam. Veliko jezero, prošarano bajkovitim ostrvcima, danas nazivaju "unutrašnjim morem Portugala", a posetiocima nudi obilje aktivnosti – jedrenje, pecanje, vožnju kajakom, skijanje na vodi i planinarenje uz obalu.

Foto: Profimedia

 

 

No, izgradnja je imala i svoju cenu: potopljeno je čitavo selo Aldeia da Luz, koje je 2002. ponovo izgrađeno na nešto višem terenu. Novo selo ima 212 kuća, škole, trgove i crkvu posvećenu Gospi od Luza, koja je očuvala svoj autentični izgled iz 15. veka. Otvoren je i muzej koji čuva predmete iz starog, nestalog naselja.

 

 

Region oko jezera danas je poznat i po statusu UNESCO rezervata tamnog neba, gde gotovo da nema svetlosnog zagađenja – nebo je toliko čisto da se svaka zvezda vidi golim okom. A nakon dana provedenog na vodi, posetioci se opuštaju uz vrhunsku lokalnu kuhinju Alenteža: tradicionalnu "açordu" (gulaš od hleba i jaja), jela od svinjetine, domaće kobasice i izvanredna vina po kojima je ova regija postala poznata širom sveta.

(Pun kufer)

SKANDAL! Trojica fudbalera uklonjena iz reprezentacije zbog klađenja uprkos najstrožoj zabrani!
Sport

SKANDAL! Trojica fudbalera uklonjena iz reprezentacije zbog klađenja uprkos najstrožoj zabrani!

NOVINARI OSTALI ZATEČENI: Evo šta je novi selektor Veljko Paunović prvo uradio (FOTO)
Sport

NOVINARI OSTALI ZATEČENI: Evo šta je novi selektor Veljko Paunović prvo uradio (FOTO)

BONUS VIDEO:

#Portugalija vesti #Portugal vesti #potopljeno selo #Alkueva #Alentežo
Komentari 0
ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА ХРКОМ

VUČIĆ RAZGOVARAO SA HRKOM