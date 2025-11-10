Anketar zaposlen u firmi koja ima aplikaciju za traženje posla "Get Ahead" razgovarao je prošle nedelje sa policajkom iz Kvinslenda u Brizbejnu, a njeni odgovori izazvali su burne reakcije ljudi na društvenim mrežama.

Australijsku policajku, forenzičarku, pitali su koja je njena uloga u policiji i koliko zarađuje.

- Ja sam policajac forenzičar, radim na uviđajima u Kvinslendu - rekla je, dodajući da zarađuje "nešto manje od šestocifrene sume" (od 100.000 australijskih dolara mesečno). Foto: TikTok printskrin/getahead.app

- To se menja sa svakim činom koji ste dostigli u policiji.

Policajka je rekla da se školovala oko šest godina pre nego što je došla na svoju trenutnu poziciju.

- Imam diplomu osnovnih studija pre nego što sam počela da radim u policiji - rekla je.

- Radila sam dve do tri godine kao običan policajac, a zatim sam prešla u forenziku. Sada sam u osmoj godini.

Policijska službenica je dodala da ona radi duže nego mnogi drugi, duže nego u većini drugih branši.

- Mnogo je prekovremenog rada povezano sa mojim poslom - rekla je i nastavila - Najduži zadatak na kojem sam bila je nedelju dana. Naravno, idemo kući da spavamo i jedemo, ali si tamo oko 12 sati svakog dana.

Uprkos dugom radnom vremenu, žena je rekla da je srećna na svom poslu i da uživa u dobrom odnosu sa šefom i kolegama. Dodala je da joj je dostupna psihološka podrška koja joj pomaže da se nosi sa mentalnim teretom radnika na "prvoj liniji fronta", uloge koju smatra neverovatno ispunjavajućom.

- Najbolji deo mog posla je što otkrivam ko je bio počinilac zločina. Ja sam "uzrok" zašto istražitelji hapse određene ljude - rekla je.

Međutim, desetine komentatora na društvenim mrežama se fokusiralo na jedan ključni deo intervjua, da policajka zarađuje manje od 100.000 australijskih dolara godišnje (nešto više od 6 i po miliona dinara). Foto: TikTok printskrin/getahead.app

- Policija bi trebalo da bude plaćena najmanje 200 hiljada dolara godišnje! NJihovo mentalno zdravlje je veoma važno za tu ulogu - napisao je jedan.

- Ova žena je sjajna. Treba da joj plate mnogo više - rekao je drugi.

- To uopšte nije mnogo novca.

- Pripravnci policajci u Novom Južnom Velsu počinju sa 98 hiljada dolara. Ovo je tužno - glasi još jedan komentar.

- To je tako nisko.

Podaci koje je prikupio "Seek" pokazali su da je prosečna plata policajca u Australiji između 60.000 i 70.000 dolara, ali to varira u zavisnosti od države i uloge.

(Dailymail)

BONUS VIDEO: