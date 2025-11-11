Sigurnosne kamere zabeležile su pad dečaka, kao i reakciju užasnutih roditelja.

Komšije čule zapomaganje

Kada se dečak naslonio na vrata lifta, ona su popustila iz nepoznatih razloga. Upao je u okno, a sve se odigralo toliko brzo da roditelji nisu stigli da reaguju.

U strahu da lift ne krene i smrvi mališana, otac je uskočio u rupu, dok je žena uključila svetlo na telefonu, prenosi "Dejli mejl".

 

 

Komšije su čule zapomaganje, pa su zaustavile lift na trećem spratu, dok je otac izvlačio sina. Uspeo je da ga vrati na bezbedno, kroz razvaljena vrata, a dočekala ga je uplakana majka.

- Odmah smo otišli u bolnicu i, hvala Bogu, dete je dobro. Mnogo se uplašio, ima modrice po glavi i leđima. Situacija je bila užasna, izjavio je otac.

"Čudom je preživeo"

Prema njegovim rečima, imali su ogromnu sreću što su komšije reagovale na vreme.

- Moj sin je čudom preživeo. Pao je bez težih posledica, a promašio je metalne šipke koje su ležale na dnu, dodao je.

Nakon incidenta, nadležni su pokrenuli istragu zbog sumnje na ozbiljne propuste u bezbednosti. Otac tvrdi da su liftovi u novoj zgradi, koja je useljena pre godinu dana, u katastrofalnom stanju.

- Tokom godinu dana, liftovi su radili svega dva meseca. Kada rade, čuje se škripanje, buka, zveckanje… strašno je ući u njih. Novi lift ne bi smeo tako da funkcioniše, rekao je otac.

