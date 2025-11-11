Kineski proizvođač električnih vozila Bi-Vaj-Di (BYD) planira da u 2026. godini proda između 1,5 i 1,6 miliona vozila na inostranim tržištima, saopštila je danas investiciona banka Siti. 

Očekivani rast prodaje dvostruko je veći u odnosu na ovu godinu i zasniva se na lansiranju novih modela i širenju proizvodnih kapaciteta u Evropi, Severnoj Americi i Aziji, prenosi Rojters.

Kompanija Bi-Vaj-Di već ima snažnu proizvodnu bazu u Kini, sa osam velikih fabrika otvorenih u proteklih pet godina, a svoje globalno prisustvo širi izgradnjom postrojenja za lokalnu montažu u Mađarskoj i Brazilu. 

Treća fabrika u Evropi planirana je za 2026. godinu, a glavni kandidat za novu lokaciju je Španija.

Siti navodi i da Bi-Vaj-Di očekuje smanjenje kapitalnih ulaganja u poslednjem kvartalu ove godine, a zatim i osetan pad tokom 2026. godine, pošto postojeći kapaciteti za proizvodnju vozila i baterija već mogu da zadovolje potražnju.

Bi-Vaj-Di se u Kini suočava sa rastućim pritiskom lokalnih konkurenata kao što su Gili i Lipmotor, posebno u segmentu pristupačnih električnih automobila. Uprkos tome, kompanija nastavlja da agresivno širi prisustvo u inostranstvu i jača svoju ulogu u globalnoj tranziciji ka elektromobilnosti.

(Tanjug)

#Bi Vaj Di #Bi-Vaj-Di #BYD #auto #automobilska industrija #Kina vesti #ekonomija vesti #biznis vesti #kineski automobili
