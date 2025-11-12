Pevačica Tijana Dapčević je prilikom gostovanja u emisiji "Amidži šou" govorila o kolegama. Ona je u jednom trenutku pomenula i hrvatskog ekstremistu Marka Perkovića Tompsona.

Tijana je odgovarala na pitanja voditelja Ognjena Amidžića, a on ju je u jednom trenutku upitao koga ne bi volela da vidi na svom koncertu. Foto: ATA images/M. P.

- Ja znam koga ne bih volela da vidim... Tompsona - rekla je Tijana, na šta je Amidžić bio zbunjen.

Ostali gosti su prasnuli u smeh, a Ognjen je upitao Tijanu: "Pa šta će on na tvom koncertu?"

- Pa nikad se ne zna - rekla je ona.

Protiv Tompsona podignuta prijava

Podsetimo, nekoliko organizacija podnelo je Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) prekršajnu prijavu protiv pevača Marka Perkovića Tompsona, zbog pozdrava "Za dom spremni" na koncertu koji je održao 5. jula 2025. na zagrebačkom Hipodromu i 4. avgusta u Sinju. Foto: Profimedia

To su učinile Antifašistička liga Hrvatske, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i boračka udruga VeDRA – Veterani domovinskog rata i antifašisti, uz podršku troje građana koji su preživeli ustaške i nacističke zločine.

(Blic)

BONUS VIDEO: