Samo nedelju dana pre velikog finala Mis Univerzuma 2025, atmosfera u Tajlandu postaje sve napetija. Sukob između meksičke i tajlandske organizacije izbora lepote dostigao je vrhunac nakon što je Horhe Figeroa, direktor Mis univerzuma Meksika, uhapšen u Bangkoku.

Prema pisanju lokalnih medija, hapšenje Figeroe usledilo je nakon što je Navat Itsaragrisil, direktor Mis Univerzuma Tajlanda, protiv njega podneo zvaničnu prijavu. Foto: Profimedia

Kulminacija višednevnih tenzija

Ovaj incident predstavlja vrhunac višednevnih trzavica između dve nacionalne franšize, koje su započele nakon što je Navat javno kritikovao meksičku predstavnicu Fatimu Boš. Kako navodi tajlandska štampa, Itsaragrisil je pokrenuo pravne radnje sa ciljem da razotkrije kompaniju koja sarađuje sa organizacijom Mis Univerzum. Po njegovoj prijavi, policija je privela više osoba, među kojima se našao i Figeroa.

U središtu problema, navodno, nalazi se tajlandski zakon protiv kockanja, jer je jedan od sponzora ovogodišnjeg izbora lepote onlajn kazino – što je u Tajlandu strogo zabranjeno.

"Ne delimo iste vrednosti"

Pre hapšenja, Figeroa je gostovao u emisiji De Primera Mano, gde je otvoreno govorio o sukobu sa Navatovim timom.

- Do sukoba je došlo sa Mis Univerzuma Tajland, konkretno sa gospodinom Navatom. Imamo kulturološke i profesionalne razlike - izjavio je.

Dodao je da mu je međusobno poštovanje najvažnije:

- On ga nema, ne zna šta znači poštovanje i nije poštovao pokret koji Fatima Boš predstavlja. Ne delimo iste vrednosti, tu su problemi počeli. Podrška glavne Mis Univerzum organizacije nama je najvažnija.

Tada nije pomenuo nikakav pravni spor, ali je otkrio da je napustio hotel u kojem je bio smešten – što se kasnije pokazalo tačnim. Tokom javnog incidenta na sceni, Navat je Fatimi rekao da je njen nacionalni direktor "proteran iz zemlje uz pomoć policije".

Optužbe protiv Figeroe

Situacija je dodatno eskalirala prošle nedelje tokom neprijatnog javnog sukoba između Fatime Boš i Navata Itsaragrisila, koji su zabeležile lokalne kamere.

Incident je potvrdila i glumica te bivša direktorka Mis Univerzuma Meksika, Marta Kristijana, koja je prokomentarisala Figeroino hapšenje i pritvaranje nekoliko šminkera.

- Da, istina je - izjavila je Marta Kristijana i dodala da je tokom svog mandata u organizaciji primetila "brojne nepravilnosti" povezane s Figeroom, što ju je, kako kaže, i navelo da napusti funkciju.

- Shvatila sam da to neće funkcionisati. Bilo je previše sukoba. Postojao je jedan čovek, koga sam tada zvala "pokvarenom jabukom". Stvarao je probleme mnogim devojkama koje su želele da učestvuju, a nije ih poštovao. Taj čovek je Horhe Figeroa - rekla je.

Zvanične reakcije i nastavak tenzija

Ni glavna Mis Univerzum organizacija, ni meksička franšiza za sada nisu zvanično komentarisale slučaj. Prema izveštajima tajlandskih medija, Figeroa i uhapšeni saradnici već su pušteni na slobodu.

Ipak, tenzije između tajlandske i meksičke strane i dalje traju, dok se svet lepote priprema za veliko finale u kojem će biti krunisana naslednica aktuelne Mis Univerzum Viktorije Ker Telvig.

(Tportal)

BONUS VIDEO: