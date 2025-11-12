Kritičari su Trampov potez nazvali neprimerenim i senzacionalističkim, ocenivši ga kao čin lošeg ukusa. Na mrežama su se pojavili brojni komentari poput: „Kakav pokvaren starac“, „Zašto je ona uopšte tamo?“, „Odvratno i nepotrebno“.

S druge strane, Trampove pristalice i podržavaoci njegove politike smatraju da je poljubac bio iskren, emotivan i primeren situaciji — posebno s obzirom na to da je Erika nedavno izgubila supruga i preuzela njegovo mesto izvršne direktorke organizacije Turnin Point USA, koju su 2012. godine osnovali Čarli Kirk i Bil Montgomeri.

Tokom ceremonije Erika je održala govor posvećen i novom ambasadoru i svom pokojnom suprugu: „Čarli vas je jako voleo. Sigurna sam da bi vam prvi čestitao na ovoj poziciji. Počašćena sam vašim prijateljstvom i podrškom predsedniku, i beskrajno sam ponosna. Čarli će biti uz vas svakog dana u duhu“, rekla je kroz suze.

Posle smrti supruga preuzela njegovu funkciju

Podsetimo, prošlo je gotovo dva meseca od atentata u kojem je ubijen Čarli (31) tokom sesije pitanja i odgovora na Univerzitetu Juta. NJegova supruga Erika, majka dvoje dece, preuzela je njegovo mesto na čelu neprofitne organizacije Turning Point USA.

Suđenje osumnjičenom za ubistvo, dvadesetdvogodišnjem studentu Taleru Robinsonu, zakazano je za 16. novembar. Erika je u intervjuu za Foks NJuz izjavila da insistira na tome da suđenje bude javno i da u sudnici budu prisutne kamere: „Kamere su bile svuda kad je moj muž ubijen. Bile su svuda oko mene i moje porodice dok smo tugovali. Ako su nas tada snimali, zaslužujemo da i sada vidimo istinu pred kamerama.“

Takođe, Donald Tramp i Erika Kirk viđeni su i ranije zajedno — na komemoraciji i sahrani Čarlija Kirka, gde ju je predsednik zagrlio i javno tešio dok je ona govorila o gubitku supruga. Zanimljivo je da su se njihovi putevi ukrstili mnogo pre nego što je Erika postala poznata javnosti kao supruga i naslednica Čarlija Kirka. Kao tinejdžerka, učestvovala je na izborima lepote, a korisnici društvenih mreža nedavno su pronašli stare fotografije iz tog perioda koje pokazuju da se tada prvi put srela sa porodicom Tramp.

