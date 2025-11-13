Prema njegovim proračunima, prvo mesto zauzima Ema Stoun, jer su proporcije njenog lica najbliže idealu. Odmah iza nje su Zendeja i Frida Pinto.

DŽulija De Silva je plastični hirurg poznatih ličnosti, koji koristi božansku proporciju (zlatni rez) i specijalne tehnike mapiranja za planiranje plastičnih operacija i korekcija lica svojih pacijentkinja. Svoje proračune primenio je i kako bi utvrdio koja poznata žena je najlepša na svetu.

Foto: Profimedia

 

 

Hirurg se u istraživanju oslonio na merenje veličine i položaja očiju, obrva, nosa, usta, brade i vilice. Na prvom mestu je Ema Stoun, kod koje je usklađenost sa zlatnim rezom iznosila 94,72 odsto.

- Ema Stoun se pokazala kao neosporna pobednica prilikom ocene svih elemenata lica u pogledu fizičke savršenosti - objasnio je dr DŽulijan De Silva za "Dejli mejl".

Najvišu ocenu glumica je dobila za obrve (94,2 odsto usklađenosti), vilicu (97 odsto) i usta (95,6 odsto).

 

Foto: Profimedia

 

 

Prema istraživanju, na drugom mestu je Zendeja sa 94,37 odsto, a treće mesto zauzela je Frida Pinto sa 94,34 odsto. Na narednim mestima su, između ostalih, Bijonse, Margo Robi i DŽena Ortega.

Lista 10 najlepših žena sveta
  • Ema Stoun - 94,72 odsto
  • Zendeja - 94,37 odsto
  • Frida Pinto - 94,34 odsto
  • Vanesa Kirbi - 94,31 odsto
  • DŽena Ortega - 93,91 odsto
  • Olivija Rodrigo - 93,71 odsto
  • Margo Robi - 93,43 odsto
  • Ajšvarija Raj Bačan - 93,41 odsto
  • Tang Vej - 93,08 odsto
  • Bijonse - 92,4 odsto

Zlatna proporcija (božanska proporcija) često se koristila u estetske svrhe, u slikarstvu, fotografiji i slično. U antičko doba primenjivana je, na primer, u planovima građevina na Akropolju.

(Mondo)

