Vesna i Oliver Dragojević upoznali su se 1973. godine, ubrzo su se venčali i ostali zajedno sve do njegove smrti, a manje je poznato da je pevač koji je publiku osvajao svojim romantičnim dalmatinskim šansonama vodio život pun kontroverzi.

Foto: ATA images/Z. M.

 

 

Sada je Vesna progovorila o nepoznatim detaljima o pevaču i početku njihovog zabavljanja, a njena ispovest šokirala je javnost.

Udovica Olivera Dragojevića istakla je u jednoj emisiji da je Oliver stalno menjao devojke, ali se posebno zakačio za nju.

- Bila je jedna Jelena, ja je znam! On je svaki dan menjao te ženske. On s njom ispod ruke, a ide za mnom. To je trajalo sigurno desetak dana. I jedan dan, sedi on u gradskoj kafani s ovim jednim redikulom i kaže mi: "Šinjorina, vi ste meni nešto poznati!" A kažem ja njemu: "Znaš me jer si mi iza leđa već deset dana" - smeje se Vesna.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Oslobođenje

 

 

Posle toga otkrila je da ju je Oliver nakon koncerta zvao posle ponoći da dođe po nju, a ona je morala da ide na posao u bolnicu.

- On je bio izgubljen slučaj - rekla je.

Vesna je ispričala da je pevač živeo na njen račun.

- On je bio sponzoruša, ja sam ga izdržavala, moji digli kredite da uredimo stan... Kad smo se uzeli, nas je jedanaestoro živelo osam godina u istom stanu - rekla je Vesna Dragojević.

(Hello)

