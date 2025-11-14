Učiteljica Deniz iz SAD izazvala je pravu buru na internetu kada je na TikToku objavila video u kojem je predstavila svoj "autfit dana" za rad u školi, pitajući pratitelje je li njena odevna kombinacija primerena za nastavu.

Video je munjevitom brzinom postao viralan, posebno nakon što je podeljen na platformi X, gde je prikupio više od pet miliona pregleda i podstakao žestoku raspravu.

U spornom snimku, Deniz je nosila crne kožne pantalone, krem pulover od kašmira sa crnim detaljima i patike. Iako njen autfit objektivno nije bio izazovan niti je otkrivao kožu, materijal pantalona bio je dovoljan da pokrene lavinu kritika.

A teacher posted a video showing herself wearing fitted faux-leather pants and a cashmere sweater in her classroom, asking whether her outfit broke the school’s dress code — a question that quickly went viral and ignited debate about what’s considered professional attire for… pic.twitter.com/9QnLmD7WHp — aka (@akafaceUS) November 1, 2025

Mnogi korisnici društvenih mreža brzo su osudili njen modni odabir, tvrdeći da takva odeća nije prikladna za obrazovnu ustanovu.

- To su pantalone za klub, ne za školu - glasio je jedan od najpopularnijih komentara. Drugi su bili još oštriji, ističući da prosvetni radnici imaju posebnu odgovornost. - Učiteljice ne moraju da izgledaju seksi pred decom - napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: - To bi bio super autfit za izlazak, ali ako se uopšte pitaš izgledaš li ‘vruće‘ u učionici, onda je to već neprimereno - poručio je. Kritičari su uglavnom smatrali da takav stil odvlači pažnju i šalje pogrešnu poruku učenicima.

Ipak, nisu se svi složili s negativnim komentarima. Značajan broj ljudi stao je u obranu učiteljice, tvrdeći da je rasprava potpuno promašena i da u njenoj odeći nema apsolutno ničeg spornog. - Deci je ionako svejedno. NJima si samo teta u ‘kožnim‘ pantalonama - duhovito je primetio jedan komentator, dok su drugi jednostavno izjavili da ne vide u čemu je problem i da je odeća moderna i pristojna. Ova je situacija ponovno otvorila šire pitanje o granicama prikladnog odevanja za učitelje i dvostrukim standardima koji se često primenjuju na žene u profesiji.

Slučaj učiteljice Deniz nije usamljen, što pokazuje da su modni odabiri prosvetnih radnica sve češće pod lupom javnosti. Još jedna nastavnica, poznata na TikToku kao gospođa Vilijams, redovno se suočava sa kritikama zbog svojih elegantnih, ali i pripijenih kombinacija. U jednom od videa nosila je usku bež suknju i belu košulju, što je izazvalo komentare poput: - Škole moraju da počnu da sprovode kodekse odevanja. Izgledaš sjajno, ali ovo nije vreme ni mesto za to - pisali su joj. Neki su je čak optužili da namerno namešta kameru kako bi istakla obline dok piše po tabli.

BONUS VIDEO: