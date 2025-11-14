Marija Šerifović rođena je na današnji dan, a ono zbog čega se mnogi začude je činjenica da je rođena 1984. godine. Danas je napunila 41. godinu.

FOTO: Printskrin Instagram serifovic

Ona je sada na društvenim mrežama postavila tamnu fotografiju na kojoj dominira nebo i napisala:

Tvoje je samo to što daš. Hala svima na lepim željama. Volim vas sve i čujemo se brzo - stoji u njenoj objavi.

Potresnim rečima se oprostila od oca Rajka

Podsetimo, Mariji je pre četiri dana preminuo otac Rajko Šerifović, a ona se bolnim rečima oprostila od njega na Instagramu.

- Sigurna sam da niko nikada nije tiše, a više voleo svoju ćerku. Kao što sam sigurna i da niko nikada nije tiše, a više voleo svog oca. Nekada si mi nedostajao, nekada mi je bilo teško da pronađem način da na tebe ne budem ljuta. Najviše sam te volela kad si bio duhovit i pravio sitne pi**arije. Možda je nekad falilo malo više zagrljaja ili topla reč i razumevanje. Ali već znam šta bi rekao: "Ćerko, ni ti ni ja nismo pi*ke, šta će nama to?". Pa si nalazio svoje načine da mi pokažeš tu tihu, a nikad veću ljubav - napisala je Marija, pa nastavila:

- Često si govorio: "Kako je moguće da ovakva baraba napravi ovakvo čudo? A napravio si ga! I ne samo to, nego je iza tog čuda došlo još jedno malo čudo najlepšeg osmeha, plave kose i zelenih očiju. Tvoj unuk Mario. Kome ću pričati kako mu je deda bio najveći šmeker i mangup u gradu Kragujevcu. Niko nije voleo kako ja pevam kao moj otac. Najdraže mu je bilo da se ku**i po čaršiji kako mu je ćerka šampionka života. I jesam. Valjda sam morala to da budem ja. Tvoja. Danas, kada nas napuštaš u fizičkom obliku, želim da znaš da ćes nam svima nedostajati. Tvojim prijateljima, ekipi iz grada, sinu Danijelu. A najviše, iako neće da prizna tvojoj omiljenoj pevačici, tvojoj Veri. Onog dana kad te je u bolnici pitala "Da li me voliš“, smogao si snage da klimneš glavom. Doktori bi rekli patološka ljubav. I neka je. Želim da znaš da sam uspela da razumem i ništa ne zameram. Sve se to davno poravnalo. Ostaješ da živiš kroz mene, jer sam odavno uzela tvoje najbolje. Tamo negde gore, baci pogled s vremena na vreme, zapali crveni Marlboro uz kratki espreso i znaj da je vredelo. Zagrli mi strica. Zagrli mi brata. Onu moju plavojku, kraljicu, lepoticu, tvoju majku, a moju babu poljubi milion puta i kaži joj da je volim više od tebe i Verice zajedno. Bila je u pravu. Obistinilo se. Verica je još luđa kao baba od nje.Voli te tvoja ćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario, naše porodice, prijatelji i tvoja omiljena pevačica i ljubav Verica. Počivaj u miru deda.