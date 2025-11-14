Marija Šerifović rođena je na današnji dan, a ono zbog čega se mnogi začude je činjenica da je rođena 1984. godine. Danas je napunila 41. godinu.
Ona je sada na društvenim mrežama postavila tamnu fotografiju na kojoj dominira nebo i napisala:
Tvoje je samo to što daš. Hala svima na lepim željama. Volim vas sve i čujemo se brzo - stoji u njenoj objavi.
Potresnim rečima se oprostila od oca Rajka
Podsetimo, Mariji je pre četiri dana preminuo otac Rajko Šerifović, a ona se bolnim rečima oprostila od njega na Instagramu.
- Sigurna sam da niko nikada nije tiše, a više voleo svoju ćerku. Kao što sam sigurna i da niko nikada nije tiše, a više voleo svog oca. Nekada si mi nedostajao, nekada mi je bilo teško da pronađem način da na tebe ne budem ljuta. Najviše sam te volela kad si bio duhovit i pravio sitne pi**arije. Možda je nekad falilo malo više zagrljaja ili topla reč i razumevanje. Ali već znam šta bi rekao: "Ćerko, ni ti ni ja nismo pi*ke, šta će nama to?". Pa si nalazio svoje načine da mi pokažeš tu tihu, a nikad veću ljubav - napisala je Marija, pa nastavila:
- Često si govorio: "Kako je moguće da ovakva baraba napravi ovakvo čudo? A napravio si ga! I ne samo to, nego je iza tog čuda došlo još jedno malo čudo najlepšeg osmeha, plave kose i zelenih očiju. Tvoj unuk Mario. Kome ću pričati kako mu je deda bio najveći šmeker i mangup u gradu Kragujevcu. Niko nije voleo kako ja pevam kao moj otac. Najdraže mu je bilo da se ku**i po čaršiji kako mu je ćerka šampionka života. I jesam. Valjda sam morala to da budem ja. Tvoja. Danas, kada nas napuštaš u fizičkom obliku, želim da znaš da ćes nam svima nedostajati. Tvojim prijateljima, ekipi iz grada, sinu Danijelu. A najviše, iako neće da prizna tvojoj omiljenoj pevačici, tvojoj Veri. Onog dana kad te je u bolnici pitala "Da li me voliš“, smogao si snage da klimneš glavom. Doktori bi rekli patološka ljubav. I neka je. Želim da znaš da sam uspela da razumem i ništa ne zameram. Sve se to davno poravnalo. Ostaješ da živiš kroz mene, jer sam odavno uzela tvoje najbolje. Tamo negde gore, baci pogled s vremena na vreme, zapali crveni Marlboro uz kratki espreso i znaj da je vredelo. Zagrli mi strica. Zagrli mi brata. Onu moju plavojku, kraljicu, lepoticu, tvoju majku, a moju babu poljubi milion puta i kaži joj da je volim više od tebe i Verice zajedno. Bila je u pravu. Obistinilo se. Verica je još luđa kao baba od nje.Voli te tvoja ćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario, naše porodice, prijatelji i tvoja omiljena pevačica i ljubav Verica. Počivaj u miru deda.