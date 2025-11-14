Posebno je bila važna njegova poseta Rusiji na proslavi u čast Svetog Serafima Sarovskog, kada je odao čast ovom svecu, rame uz rame sa Vladimirom Putinom.

Patrijarh Pavle je inače u Rusiji, u hramu Hrista spasitelja primio i nagradu za "izuzetan doprinos u jačanju jedinstva pravoslavnih naroda", koju dodeljuje Fond jedinstva pravoslavnih naroda.

Tu nagradu je, pored poglavara SPC, dobio i predsednik Rusije Vladimir Putin.

Patrijarh Pavle nije mnogo govorio o svojim susretima sa ruskim predsednikom, ali je mitroplit Amfilohije svedočio da je patrijarh Pavle u Rusiji primljen sa "izuzetnim poštovanjem" od svih sagovornika sa kojima se sastajao.

Evo kako je to izgledalo:

#Vladimir Putin #patrijarh Pavle #susret #Vladimir Putin i Patrijarh Pavle #Rusija vesti
