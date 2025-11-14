Malo je gradova u Srbiji kroz koje ne protiče nijedna reka. A još manje je onih koji imaju 19 mostova, a nijednu reku. Tačnije, samo jedan grad može da se pohvali ovom zanimljivom činjenicom – Vršac.

Vrščane ponekad “prodrma” tuga što nemaju pravu reku, ali se ubrzo smire kad se sete da bi takvom vodotoku morali mnogo više pažnje da poklone.

Došljaci često zadirkuju Vrščane da su dizali mostove preko praznog korita, ali stari vršački neimari su ozbiljno shvatali “svoju reku” i pažljivo je premošćavali tamo gde su ljudi imali potrebu da paorskim zapregama ili paradnim fijakerima pređu s jedne na drugu obalu.

Pričaju ove kamene ćuprije mnoge priče – od onih o tajnim sastancima ljubavnih parova, do priča o podivljalim vodenim bujicama koje su, dešavalo se, odnosile i ljudske živote.

Od svih ćuprija u Vršcu po lepoti se izdvaja most kod Male crkve, koji je podignut krajem 19. veka i obiluje elementima secesije. On je najlepši, ali i najfrekventniji vršački most, koji moraju da pređu svi koji u taj grad dolaze iz pravca Beograda.

NJegova specifičnost je i u tome što se nalazi u ulici koja ima dva imena – do mosta se zove Ulica Drugi oktobar, a od mosta Dvorska. Ali pitanje je koliko dugo će on izdržati teret savremenog saobraćaja.

(LepoteSrbije)

