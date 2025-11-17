Bivši fudbaler Duško Tošić završio je izgradnju luksuzne stambene zgrade u Zemunu, a svi stanovi već su rasprodati, što mu je donelo višemilionsku zaradu, piše "Informer".

Kako otkriva dobro obavešteni izvor blizak Tošiću, koji je nadomak Zrenjanina nedavno kupio vikendicu s bazenom, bivši reprezentativac se povukao iz ugostiteljstva i gotovo u potpunosti posvetio građevinskim projektima, u koje ulaže novac zarađen tokom bogate sportske karijere i milionskih fudbalskih ugovora. Foto: ATA images/A. Ahel

- Duško je pametno ulagao još dok je aktivno igrao. Danas ima partnera s kojim vodi građevinski biznis, a zgrada u Zemunu njihov je najuspešniji projekat do sada. Lokacija je izuzetno mirna i tražena, a objekat je urađen po najnovijim standardima - zato su se stanovi prodali mnogo brže nego što su očekivali - otkriva izvor za "Informer".

Zgrada se odlikuje modernom arhitekturom, vrhunskim materijalima i luksuznim završnim radovima, pa je veliki broj kupaca obezbedio svoje stanove još tokom izgradnje.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Tošić planira da nastavi u istom pravcu. Ovaj projekat mu je pokazao da je građevina pravi potez i da može da bude izuzetno profitabilna kada se radi ozbiljno, temeljno i kvalitetno - zaključuje sagovornik.

Pre toga "zatvorio" firmu i ugasio bisnis

Podsetimo, bivši fudbaler i doskora muž pevačice, Jelene Karleuše, nedavno je rešio da se povuče iz ugostiteljskog biznisa koji je pokrenuo prošle godine.

Duško je držao ugostiteljski objekat na Novom Beogradu, a kako su mediji pisali u maju, on je rešio da se iz tog biznisa povuče jer je shvatio da mu taj posao uzima mnogo vremena (više o tome pročitajte na OVOM linku).

