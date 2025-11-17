Svetlana Ceca Ražnatović je provela tri meseca u Centralnom zatvoru kada su je uhapsili u akciji "Sablja", a političar koju ju je posetio u CZ bio je Rasim LJajić.

Kao što je poznato, ona je jedna od onih koja je bila uhapšena prilikom policijske akcije, a kod nje je policija pronašla 21 pištolj i revolver različite marke i kalibra, tri sanduka municije kalibra 7,62 mm (5.000 komada), vojno-policijsku opremu (busole, laserski daljinomer, nišanski teleobjektiv, veliki broj lisica, samostrel sa 20 strela, dve kape fantomke s prorezom za oči i usta, prigušivač za "škorpione" i "heklere", uređaje za noćna merenja i osmatranja, nekoliko torbi pištoljske i revolverske municije, 21 službenu palicu - pendrek, nekoliko registarskih tablica vukovarskih oznaka, nekoliko sanduka vojno-policijske opreme). Foto: ATA images/A. Ahel

Pevačica je provela u Centralnom zatvoru u Beogradu tri meseca, nakon čega je puštena na slobodu, a da protiv nje nije podignuta nijedna optužnica.

Petnaest godina kasnije, Ceca je prvi put progovorila o ne tako lepom periodu njenog života, a jedan detalj koji je otkrila tada je mnoge iznenadio.

Dok je ona provodila dane u pritvoru, ministar za ljudska i manjinska prava Rasim LJajić obišao je Centralni zatvor, pa i pevačicu. Foto: ATA images/A. Ahel

- On je obilazio tada Centralni zatvor i tako je došao i do mene. Pitao me je onako ljudski: "Ceco, da li ja za vas mogu nešto da učinim?" Rekla sam: "Da, naravno! Treba mi pinceta za sređivanje obrva, ne daju mi" - otkrila je Ceca i dodala da je Rasim ostao šokiran njenom skromnošću.

- Što se tiče tog čoveka, mogu da kažem samo najlepše. Izuzetno veliki gospodin i za njega imam samo reči hvale - rekla je Ražnatovićeva za TV Novi Pazar.

Prošla golgotu zbog hapšenja

Inače, pre nekoliko godina, u razgovoru za beogradske medije, Ceca je otkrila kroz kakva iskušenja je njena porodica tih dana prolazila i sa čime se ona suočavala. Foto: ATA images / A.Anhel

- Čak 150 policajaca je upalo u moju kuću. Nije bilo potrebe za tim, mogli su da me pozovu da dođem u stanicu! Mojoj Anastasiji su naslonili četiri duge cevi na slepoočnicu. Imala je samo četiri godine. Dok se sve to dešavalo, samo sam mislila na nju i Veljka. Srećom, moji roditelji su uspeli da ih sačuvaju da ne slušaju laži o meni. Tasa i Veljko su godinama verovali da sam tih 121 dan bila na turneji po Americi - rekla je Ceca.

Teški dani u Centralnom zatvoru

Pevačica je otkrila kako je izgledala prva noć koju je provela u Centralnom zatvoru:

- Bilo je strašno, nisam mogla oka da sklopim, samo sam plakala. Trideset dana sam bila u samici, bez prava na posete, kantinu, advokate i sunce. Društvo su mi pravile bubašvabe. Foto: ATA images/A. Ahel

U ćeliji su bili krevet, stočić i klupica, a zidovi su bili ispisani stihovima iz mojih pesama. Sećam se da sam, kad sma to videla, pomislila: "Bože, kakva ironija!" Posle mesec dana sam dobila cimerku, pa sam imala s kim da pričam i plačem.

Puštena je na slobodu, a da protiv nje nije podignuta nijedna optužnica.

- Deca su mi preživela golgotu zbog Sablje. Posle mog izlaska iz zatvora, svaki dan ih je zaustavljala interventna i izvodila iz auta. Sin Veljko nije mogao da se upiše u našu školu! Po zakonu je obavezno da dete završi predškolsko, a njemu su dali dokument da nije podoban da se vrati među drugare, jer mu je majka hapšena u Sablji. To je diskriminacija - rekla je Ražnatovićka svojevremeno.

