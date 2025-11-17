Poznate sestre bliznakinje Alis i Elen Kesler preminule su danas u 89. godini.

One su bile poznate pevačice, igračice, glumice i zabavljačice, a kako piše Bild njihove "duge noge" su ih učinile svetski poznatim.

Prema pisanju nemačkog portala kriminalistička policija je danas popodne obaveštena da su se sestre nađene u svom domu, a da su se odlučile za "asistirano samoubistvo", koje je u Nemačkoj dozvoljeno u određenim uslovima - ako je svojevoljna i ako je osoba psihički i pravno sposobna.

 

 

Sestre Alis i Elen Kesler rođene su 1936. godine u Nerhau, a bile su posebno popularne u Nemačkoj i Italiji 50-ih i 60-ih godina prošlog veka.

One su 2024. godine u intervjuu za Bild rekle da bi želele da budu sahranjene u istoj urni, zajedno sa pepelom njihove majke i omiljenog psa.

Foto: Profimedia

 

Odlikovane su Zlatnom ružom Montrea i Saveznim krstom za zasluge, a bile su i počasni građani rodnog grada Nerhaua. Ove godine dobile su Bavarski orden za zasluge.

(Tanjug)

