U Gradskoj mrtvačnici Beli Breg sutra će biti obavljena obdukcija tela brutalno ubijene Aldine Jahić (32) iz Kalesije koju je pucnjem iz pištolja usmrtio bivši dečko, fudbalski sudija, Anis Kalajdžić (33) iz Mostara.

Nad njim je tokom dana trajala kriminalistička obrada u prostorijama Sektora kriminalističke policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. On će uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu u večernjim satima biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Mostaru.

- Postupajuća tužiteljka će ispitati osumnjičenika i potom nadležnom sudu uputiti predlog za određivanje mere pritvora - rečeno je za "Avaz" iz Tužilaštva HNK.

Taj portal uradio je video-rekonstrukciju zločina i kretanje nesrećne Aldine:

Podsetimo, Ministar MUP-a HNK, Marijo Marić danas je na pres-konferenciji ponovio da se ubistvo dogodilo u 17:55 minuta u ugostiteljskom objektu na trgu Ivana Krndelja. On je naveo da je oštećena prijavila da za njom trči njen bivši momak s pištoljem u ruci, a da se ona nalazi u ugostiteljskom objektu. Policija je, kazao je, odmah postupila i u roku od nekoliko minuta došla na lice mesta, "međutim događaj je nažalost već bio dovršen". Ubica je odmah uhapšen na licu mesta.

Ubistvu su prethodile pretnje koje je nesretna devojka dobijala od bivšeg dečka. Nažalost, ona te pretnje nije prijavljivala policiji.

Kobne večeri, to jeste sinoć, nesretna devojka je krenula na fitnes. To je potvrdila i postupajuća kantonalna tužiteljka, Vesna Pranjić, kazavši da ju je on dočekao, napao je i potegao pištolj.

Nakon toga je ona krenula da trči prema obližnjem hotelu u nadi da će se spasiti. Međutim, dok je ona trčala prostorom Autobuske i Železničke stanice u Mostaru, on je, paralelno, svojim automobilom krenuo putem te je spazio da je utrčala u hotel.

On je potom ostavio vozilo preko puta tog kompleksa, zagradivši prilaz objektima u tom nizu, te je utrčao za njom. Pronašao je u toaletu i usmrtio. Od fitnes centra do hotela je nepunih 100 metara.

Protiv Anisa koji je ubio Aldinu ranije podignuta optužnica zbog ugrožavanja sigurnosti druge ženske osobe.

